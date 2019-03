Pogba-Juventus | il francese via da Manchester | “Ecco dove vorrei andare”

Calciomercato Juventus - asse con Raiola : De Ligt-Pogba - ecco chi arriva : Calciomercato Juventus – Matthijs de Ligt ha poco meno di 20 anni ma è già leader e capitano del sorprendente Ajax, che negli ottavi di Champions League ha buttato fuori il Real Madrid, di nuovo tornato nelle mani di Zinedine Zidane. Qualità e personalità incredibili, con lui la Juventus rinforzerebbe alla grande una difesa bisognosa di un importante […] More

Pogba-Juventus - il grande ritorno ha uno “sponsor” d’eccezione : Pogba-Juventus : Il grande sponsor dell’operazione ritorno del francese a Torino? Proprio lui, Cristiano Ronaldo. L’indiscrezione arriva da Don Balon, testata spagnola che rivela come il portoghese sia entusiasta della possibilità di un approdo in bianconero di Paul Pogba a Luglio. Pogba-Juventus, Cristiano Ronaldo sponsorizza l’operazione ritorno Con CR7 a sponsorizzare l’operazione i tifosi del […] More

Calciomercato - pazza idea Juventus : offerto Douglas Costa per avere Pogba : Juventus scatenata sul mercato in vista della prossima estate che si prospetta essere caldissima: Pogba sulla via del ritorno? La Juventus vuole rafforzarsi ancora. I bianconeri hanno una delle rose più forti d’Europa, ma rischiano l’eliminazione prematura dopo il 2-0 in favore dell’Atletico Madrid in Champions League. La società sta dunque pensando alle novità da apportare nella prossima stagione per crescere ancora e ...

Pogba-Juventus - il “Sun” conferma : possibile addio allo United : POGBA JUVENTUS – Torna d’attualità il futuro di Paul Pogba. Il giocatore ha ritrovato motivazioni e forma al Manchester United, eppure può ancora decidere, a fine stagione, di lasciare i Red Devils. In Inghilterra il ‘Sun’ conferma le indiscrezioni già lanciate da ‘Tuttosport’ due giorni fa. Se lo United non raggiungerà la qualificazione in Champions League, Pogba farà […] More

Ndombelè-Juventus - Paratici incontra l’agente : fatta per il nuovo Pogba? : Ndombelè-Juventus – Non solo la difesa, il restyling della Juventus che verrà toccherà anche il centrocampo. Paratici ha avuto un incontro con l’agente di Tanguy Ndombele, centrocampista classe ’96 del Lione tra i preferiti per caratteristiche dal dirigente bianconero. Ma i contatti non si sono fermati qui, perché c’è un vero e proprio filo diretto tra il […] More

Calciomercato Juventus - potrebbe arrivare lo scambio Douglas Costa-Pogba : Sono ore molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie di mercato si focalizzano su Douglas Costa, forte esterno brasiliano che non sta vivendo una stagione molto serena. L'ex giocatore del Bayern Monaco, infatti, non viene considerato un titolare fisso da Massimiliano Allegri e potrebbe decidere di lasciare la Juventus nella prossima stagione. Su di lui è fortissimo l'interesse del Manchester United, ...

Juventus - Douglas Costa è sempre più la chiave per Pogba : Il Manchester United da oggi sarà principalmente concentrato sulle speranze di recuperare il brutale 0-2 subito dal Paris Saint Germain, ma non per questo smetterà di operare il suo pressing su ...

Calciomercato Juventus : per Isco - Pogba e Ndombele sarebbe sfida alle 'big' di Premier : Il Calciomercato della Juventus per l'estate 2019 sarà intrecciato con quello delle grandi squadre inglesi. Paratici avrebbe messo nel mirino Isco e Ndombele, ma non è solo nella corsa ai due giocatori. Poi c'è il sogno Pogba, da provare a realizzare, anche se la situazione al Manchester United è cambiata e la strada per acquistarlo sembra in salita. I bianconeri sono pronti a sfidare le big della Premier League, i club più ricchi del campionato ...

Juventus - se parte Dybala ecco Isco e blitz per Pogba : TORINO - Da quella stessa stessa strada verso Madrid che Paulo Dybala potrebbe imboccare al termine della stagione, come leggete a pagina 2, potrebbe arrivare a Torino il suo sostituto. Anzi, è molto ...

Pogba-Juventus - spunta un retroscena : “A gennaio avrebbe potuto…” : Pogba-Juventus – Il Manchester United ha cambiato passo dall’addio di Mourinho e dall’avvento di Solskjaer in panchina. Ne ha beneficiato soprattutto Pogba, tornato su standard di rendimento elevatissimi. Leggi anche: Mercato Juventus, Paratici stregato dal “nuovo Rui Costa”: c’è la clausola Pogba-Juventus, ecco il retroscena Il centrocampista francese, seguito dalla Juventus, era a un passo dal lasciare i ...

Juventus - non solo Isco e Pogba : nel mirino anche Eriksen - Rodriguez e Joao Felix (RUMORS) : Ramsey non basta, la Juventus progetta un centrocampo super. Il gallese arriverà a Torino a giugno, ma Paratici si muove anche per il sogno Paul Pogba e per quattro giocatori che possano dare qualità alla mediana di Allegri: Isco, Eriksen, James Rodriguez e la giovane stellina portoghese Joao Felix. La Juventus fa la spesa al Real: piacciono Isco e James Rodriguez Le prime telefonate del calciomercato della Juventus saranno dirette verso il ...

«La Juventus proverà ad acquistare Pogba la prossima estate» : ROMA - La prossima estate , la Juventus proverà l'affondo per riportare Paul Pogba in bianconero. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese Daily Express, la Juve non avrebbe mollato la presa sul ...

Juventus - Ince su Pogba : «Resta al Manchester ? Non sono sicuro» : Il centrocampista dei Red Devils non smette di essere al centro delle voci di mercato e non è scontato che possa rimanere all'Old Trafford anche il prossimo anno, nonostante il campione del mondo ...

Juventus - Ince sul futuro di Pogba : «Non sono sicuro se resterà al Manchester» : Ne è convinto l'ex Manchester United ed Inter, Paul Ince , il quale in un'intervista a Talk Sport si è espresso così sul futuo del Polpo: " Siete sicuri che Pogba resterà la prossima stagione? Io non ...