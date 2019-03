Platini | “La mia è una squalifica politica | ma un giorno sarà fatta giustizia”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) L’ex presidente dell’Uefa Michelin un’ intervista al ‘Corriere della Sera‘ racconta la sua vita dopo ladi 8 anni inflittagli dalla Fifa, poi ridotta a 4 dal Tas di Losanna: “Cosa faccio? Vivo. Ho sfruttato la decisione di quei maledetti della Fifa per un break totale dopo 45 anni. Me ne frego di una sospensione che è una cosa da matti. Ora il caso è alla Corte dei diritti umani a Strasburgo: non mi possono impedire di lavorare nel calcio. Lanon mi ha toccato, non l’accetto: non mi sentoto. La Svizzera mi ha assolto, la Fifa non doveva assolvermi e non l’ha fatto per ragioni politiche. Tutto è stato politico, Non so che farò poi. L’asticella era già alta, andare più su di dove sono arrivato è complicatissimo“. L’accusa è di aver ricevuto da Sepp Blatter, 1,8 milioni di ...

zazoomnews : Platini contro la Var: “Sono contrario gli arbitri trasformati in pupazzi” - #Platini #contro #“Sono #contrario - bafius11 : #Platini contro il #VAR. Quando uno è gobbo dentro. #Rubentus - MondoPalermo : Ajax-Juventus, Platini: “Bianconeri favori in Champions? Dico la mia. CR7 e Messi mai picchiati. Agnelli…”… -