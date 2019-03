Pericolo erba velenosa nelle buste confezionate, Eurospin ritira fagiolini surgelati

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di due lotti difinissimiDelizie dal Sole di, per la possibile presenza di materiale vegetale estraneo, per la precisione stramonio (Datura stramonium). Il prodotto interessato è venduto inda 600 grammi con i numeri di lotto 9043M e 9043MX e le date di scadenza 02/2021 e 01/2021. L’allerta è stata diffusa a livello europeo attraverso il Rasff.richiamati sono stati prodotti perItalia Spa da Greenyard Frozen France Sas, nello stabilimento nella zona artigianale di Le Barderff, a Moréac, in Francia.rende noto che il prodotto coinvolto dal provvedimento di richiamo è stato distribuito solo nel Nord Italia.A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare iDelizie dal Sole con i numeri di lotto segnalati e di restituirli al punto venditain cui sono stati acquistati. Lo stramonio contiene l’alcaloide scopolamina, che in caso di intossicazione grave può provocare sintomi come arrossamento della cute, agitazione o sonnolenza, allucinazioni, paralisi, perdita di conoscenza. In alcuni casi può essere fatale.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...