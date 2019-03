Perché Salvini sulla nave “Mare Jonio” scavalca lo stato di diritto

Mare Jonio - Perché la direttiva di Matteo Salvini sui porti chiusi è l’ennesimo trucchetto inutile : La direttiva emanata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini per "ferMare gli sbarchi" è in realtà la dimostrazione di tutte le incongruenze dell'esecutivo nella gestione degli arrivi sulle nostre coste. E, nonostante la propaganda leghista, resta un dato di fondo: non c'è alcun provvedimento ufficiale di "chiusura dei porti".Continua a leggere

Mediterranea - Matteo Salvini affonda la Mare Ionio : "Perché quelli della Ong sono da arrestare" : Arrestare i responsabili della Ong Mediterranea. affonda il colpo, Matteo Salvini, subito dopo le comunicazioni del portavoce della Marina libica sulle modalità di "salvataggio" dei 49 migranti trasportati dalla Mare Ionio fino a un miglio e mezzo dal porto di Lampedusa. Leggi anche: "Non c'è stato

Aria che tira - Pietro Senaldi e la flat tax : "Perché Salvini non mollerà". La verità dietro l'affondo anti-M5s : Pietro Senaldi all'Aria che tira parla delle mosse del governo "flat Tax, sapevo che sarebbe tornata in campo. È una battaglia di bandiera per Salvini". Il direttore Pietro Senaldi - sottolinea Myrta Merlino - aveva previsto in un editoriale la mossa economica di Salvini. D'altra parte il popolo le

La strage di islamici e lo schifo contro Matteo Salvini. Facci : Perché il Pd e la sinistra sono senza pudore : «Può il battito d' ali di una farfalla scatenare un uragano a migliaia di chilometri di distanza?» si chiese nel 1962 un meteorologo del Mit, Massachusetts Institute of Technology di Boston. Risposta: ma certo che può, anzi, ieri in Italia alcuni scienziati del Partito Democratico hanno elaborato un

Matteo Salvini - Edoardo Novelli : "Perché la morte del M5s può affondarlo" : "Un Movimento 5 stelle debole e ferito ancora può essere un alleato per Matteo Salvini. Un M5s morto, con tutte le deflagranti conseguenze interne, no. E tutto sommato sarebbe un esito che allo stesso Salvini non converrebbe". Edoardo Novelli, docente di Comunicazione politica all'Università di Roma

Striscia la Notizia - pazzesco attacco di Ficarra e Picone a Matteo Salvini : "Perché fa tenerezza" : Forse a qualcuno è sfuggito, ma ci pensa Italia Oggi a rinfrescare la memoria. I conduttori di Striscia la Notizia Ficarra e Picone "se la prendono con Matteo Salvini": "Salvini che tenta la gogna mediatica anche contro il maestro Andrea Camilleri", hanno dichiarato, "fa un po' tenerezza ormai". Anc

Miriana Trevisan contro Matteo Salvini : 'Non mi piace perchè istiga alla violenza' : Miriana Trevisan: 'Salvini fa propaganda troppo forte' Insomma, Miriana non apprezza la linea politica del Ministro: 'Non apprezzo le persone che istigano alla violenza. Lui, a volte, fa una ...

Tav - gare al via come previsto. Ecco Perché ha vinto Salvini : La procedura di gara può partire, sia pure in una fase iniziale di preselezione. E i fondi Ue sono salvi, almeno per ora. Telt farà quello che aveva in programma di fare. Con tanto di «clausola di dissolvenza», vale a dire «la facoltà per la stazione appaltante in qualunque momento di non dare seguito alla procedura senza che ciò generi oneri per la stazione appaltante stessa né per gli Stati»...

Zingaretti : “La Tav si farà Perché il vero capo del governo è Matteo Salvini” : Intervistato da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa il neo segretario del Partito Democratico ha annunciato un cambio della sede del PD: "Dobbiamo sbaraccare il Nazareno e ricostruire, aprire una nuova e bella sede con una libreria al piano terra". Lione ha spiegato: "Non sono per tutte le grandi opere, ma la Tav sposta dalla gomma al ferro sia gli uomini che le merci. Quando ero piccolo si facevano i cortei per la modernità, mentre oggi ...

Diciotti - la bomba di Dagospia : "Perché Salvini non reagisce". Il vergognoso ricatto giudiziario del M5s? : Come mai Matteo Salvini ha incassato (quasi) in silenzio il rinvio dei bandi di gara sulla Tav? Prima opzione: perché il vicepremier della Lega sa che in fondo si tratta di un nulla di fatto e non di una sconfitta, di un modo scaltro (peraltro suggerito da un suo stesso strettissimo collaboratore, i

Luigi Bisignani e l''effetto palla di neve'. Crisi di governo - Perché adesso Matteo Salvini rischia davvero : Rubando peraltro la scena 'a due ministri tanto balbettanti quanto formalmente carichi di responsabilità, come Enzo Moavero Milanesi agli Esteri e Giovanni Tria all'Economia'. Mai successo prima.

Luigi Bisignani e l'"effetto palla di neve". Crisi di governo - Perché adesso Matteo Salvini rischia davvero : Crisi sventata? All'opposto: ora il governo rischia davvero. Luigi Bisignani, nella sua tradizionale lettera-editoriale della domenica sul Tempo, parla di "effetto palla di neve" dopo la pagliacciata di Giuseppe Conte sulla Tav. Un premier "in agonia", che già vede immobilizzati tutti i suoi ministr

Grillo attacca Salvini : " Mago di Oz - a sua madre dissi : 'Signora Perché non ha preso la pillola?!'" : "A Bari mi hanno dato da mangiare i ricci albanesi, è la globalizzazione ma cosa posso fare io". Così Grillo giustifica le sue contraddizioni rispetto alle contestazioni ricevute fuori dal Politeama Greco di Lecce, per la globalizzazione e per vendicarsi per Tap, Ilva e Xylella "ma è pazzesco che vi siete rifatti su di me" e fa intendere come se la Puglia gli avesse fatto mangiare per punizione ricci "stranieri" . "Ho preso per culo tutti i ...

