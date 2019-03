Perché la primavera arriva il 20 e non il 21 marzo

La "primavera algerina" : Perché l'Europa sostiene lo status quo e una "mummia" presidenziale : Una piazza giovane contro la "mummia presidenziale". E l'Europa, Parigi in testa, che in nome della "diplomazia degli affari", "tifa" per lo status quo. Ieri in Tunisia. Oggi in Algeria, dove non si ferma la protesta in contro il presidente Abdelaziz Bouteflika. Migliaia di manifestanti domenica sera sono scesi in piazza dopo l'annuncio di Bouteflika di candidarsi nuovamente per il quinto mandato presidenziale.In una "lettera agli algerini" ...