Perché il Papa ha rigettato le dimissioni del cardinale condannato per aver coperto pedofilo (Di mercoledì 20 marzo 2019) Bergoglio ha respinto le dimissioni del cardinale francese Philippe Barbarin presentate a seguito della sua condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Lione per aver coperto i crimini di un prete pedofilo avvenuti negli anni Settanta e Ottanta. Barbarin ha deciso comunque di ritirarsi per un periodo di tempo della guida della diocesi.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di mercoledì 20 marzo 2019) Bergoglio ha respinto ledelfrancese Philippe Barbarin presentate a seguito della sua condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Lione peri crimini di un prete pedofilo avvenuti negli anni Settanta e Ottanta. Barbarin ha deciso comunque di ritirarsi per un periodo di tempo della guida della diocesi.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

Inter : ?? | PER TUTTI I PAPÀ Se proprio non volete regalargli ?? l'ennesima cravatta, c'è sempre un piano B: condividetegl… - ClaMarchisio8 : Tanti auguri ai papà che per i figli ci lottano, perché diventare papà è una conquista, che si guadagna giorno per… - Avvenire_Nei : #19marzo Papa Francesco. “Io amo molto #SanGiuseppe perché è un uomo forte e silenzioso. Sulla mia scrivania ho una… -