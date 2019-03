Per il pm il senegalese che ha dato fuoco a uno scuolabus ha agito da terrorista

agi

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Si profila un'accusa di terrorismo per Ousseynou Sy, l'autista delloche ha sequestrato 51 ragazzini in viaggio da Crema minacciando di ucciderli tutti. Voleva vendicare la strage di migranti in mare e haal mezzo mentre i carabinieri, che erano riusciti a fermarlo portavano in salvo gli studenti.Sy, 47 anni, da almeno 15 anni autista della società Autoguidovie, era partito con a bordo gli studenti e due adulti accompagnatori aveva il compito di portare i ragazzi a scuola, ma ha dirottato il mezzo verso Milano e, brandendo prima un coltello e poi una pistola ha urlato: "Da qui non esce vivo nessuno"."Diceva di voler vendicare le sue tre figlie morte, e per questo togliere la vita a tutti noi" hanno raccontato Adam e Sami, 13 anni, alunni della scuola media di Crema. Sy, hanno raccontato, si ...

matteosalvinimi : Un senegalese con cittadinanza italiana al volante di uno scuolabus, con precedenti per guida in stato di ebbrezza… - NicolaPorro : Un autista senegalese ha dato fuoco a un bus che trasportava studenti. Visti i precedenti per guida in stato di ebb… - Corriere : L’autista aveva precedenti per guida in stato di ebbrezza e molestie sessuali -