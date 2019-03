Per Gualtiero Bassetti Cei si sta alimentando un clima di paura

agi

(Di mercoledì 20 marzo 2019) "Negli ultimi tempi si è diffuso undi, a volte alimentato in modo irresponsabile, che ha contaminato lo spirito pubblico fino a far emergere rigurgiti xenofobi". Il presidente della Cei,, usa parole durissime per parlare del tema migranti. E, in un'intervista alla Stampa, lancia un preciso monito: "Per un cattolico è immorale vedere nel migrante un nemico da combattere o da odiare".si sofferma anche sulle ricette sovraniste e populiste: "Bisogna stare molto attenti nel promettere al popolo facili ricette. Il rischio grosso è che queste ricette si traducano in soluzioni illusorie e quindi possano generare ancor più frustrazione e rabbia sociale. Il popolo non si accarezza con gli slogan e le promesse mirabolanti ma lo si aiuta a crescere fornendo risposte concrete e parole di verità".Infine una battuta sulle polemiche ...

GGusto : Utilizzando una bella foto trovata su internet di qualche collega che ringrazio la condivido per ricordare il grand… - BellavitaExpo : RT @BertosEquipment: 'Il rispetto profondo per la #MateriaPrima e la conoscenza puntigliosa delle #tecniche ti permettono avvicinarti alla… - aforisti : 'La cucina è di per sé scienza. Sta al cuoco farla divenire arte' Gualtiero Marchesi, chef. -