PATTO ITALIA-CINA Quell' interesse speciale di Pechino per il porto di Palermo

La visita di Xi Jinping : «Un PATTO strategico con l'Italia» : ... su base annuale, di eventi come la China Import Expo che permettono di condividere le grandi opportunità che il mercato cinese presenta con i Paesi del resto del mondo, Italia compresa. Italia e ...

PATTO ITALIA-CINA/ La manovra sospetta di Pechino sugli accordi commerciali : Occorre studiare con attenzione il contenuto dell'accordo che Italia e Cina si apprestano a siglare. Pechino sembra avere scopi poco nobili

Trap in Nazionale. I migliori momenti di TraPATTOni con l'Italia e l'Irlanda : 9 anni totali, distribuiti tra Italia e Irlanda. Trapattoni ha vissuto stagioni ricche di emozioni e momenti iconici sulle panchine delle Nazionali. Con gli azzurri un Mondiale finito troppo presto ...

PATTO ITALIA-CINA/ Così Mattarella rimette il Governo in carreggiata : Bene ha fatto il Quirinale a imprimere una drastica frenata agli slanci dell'esecutivo sugli accordi con la Cina. I rischi erano troppo alti

Italia-Cina - Fonti Chigi : governo comPATTO su firma memorandum : Roma, 14 mar., askanews, - 'Il memorandum d'intesa tra Italia e Cina non è in discussione. Il governo è compatto sulla volontà di firmare questo documento, frutto di una negoziazione durata svariati ...

Huawei Matebook 13 - il notebook elegante e comPATTO arriva in Italia : Dopo aver sorpreso tutti al Mobile World Congress con il Mate X, il suo primo smartphone pieghevole, Huawei puntella anche il mercato laptop portando in Italia il suo ultimo notebook, lo Huawei Matebook 13. Un prodotto che si inserisce nel percorso di crescita dell'azienda cinese nel mondo hardware intrapreso con il primo 2 in 1 del 2016, il Matebook, e proseguito con il primo laptop due anni fa, il Matebook X. La grande novità del ...

Conte spinge l'Italia sulla Via della Seta. 'Con Pechino un PATTO limpido' : Per il premier il patto con la Cina 'è compatibile con l'Alleanza Atlantica' ed esclude rischi di colonizzazione perché: 'Non saremo il loro cavallo di Troia in Europa. Opposizione all'attacco

Italia-Cina - infrastrutture - tlc e finanza : dentro il PATTO con Pechino : Il senso politico del documento, è probabilmente quello contenuto nel secondo paragrafo al terzo punto, sotto il titolo: «Rimuovere ogni ostacolo al commercio e agli investimenti»....

PATTO ITALIA-CINA/ "Salvini deve ricucire con Trump o il governo è a rischio" : L'Italia è l'unico paese del G7 che dice sì per primo alla "One Belt One Road". Un passo falso, sgradito agli Usa. Ora il governo deve ricucire

Huawei : "Nessun imPATTO in Italia da disputa Usa-Cina" : "Al momento non c'è nessun impatto" sulle attività di Huawei in Italia dalla disputa fra Stati Uniti e Cina che ha coinvolto il colosso cinese delle tlc. "Ma vediamo le preoccupazioni dei nostri ...

Di Maio rassicura gli Usa - ma sul PATTO Italia-Cina Roma è pronta alla firma : Sarebbe da ciechi non considerare che c'è una parte di mondo che cresce a livelli esponenziali. Chiederemo regole chiare e diremo alla Cina che il nostro Made in Italy non si tocca'. Prima però il ...

PATTO ITALIA-CINA/ Un suicidio economico e politico - ecco perché : L'Italia sembra intenzionata a firmare un importante accordo con la Cina, cosa che potrebbe avere conseguenze negative per l'economia

Di Maio rassicura gli Usa - ma sul PATTO Italia-Cina Roma è pronta alla firma : Dopo il secondo giorno di fila che legge sulla Stampa le preoccupazioni degli americani sulle scelte commerciali e politiche dell’Italia, Luigi Di Maio capisce che è arrivato il momento di tornare a indossare l’abito atlantista. Sugli aerei F35 per i quali ancora il governo deve pagare oltre 300 milioni e sulla Nuova Via della Seta che verrà aperta...