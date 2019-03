Pattinaggio artistico | Mondiali 2019 | Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov avanti dopo lo

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 in DIRETTA : 20 marzo - Della Monica-Guarise sognano il colpaccio. In gara anche le donne del singolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Della prima giornata dei Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico. E’ l’evento più importante dell’anno post olimpico e si svolge in uno dei templi del Pattinaggio artistico mondiale, il Palasport di Saitama in Giappone. La sessione inaugurale vede impegnate le coppie di artistico con il programma corto, mentre la seconda sessione è riservata al singolo femminile con il programma ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : tutto pronto per lo short program del singolo femminile. Le musiche e gli elementi pianificati delle favorite : Le gare della specialità del singolo sono senza dubbio quelle più attese del pubblico nipponico che riempirà in ogni ordine di posto la Super Arena della Prefettura di Saitama (Giappone), questa settimana teatro dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico. Proprio sullo stesso ghiaccio che incoronò Mao Asada nel 2014, la pattinatrice di casa Rika Kihira cercherà di conquistare il primo titolo iridato della carriera; interpretando un ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : si comincia con lo short program delle coppie. Le musiche e gli elementi pianificati dei pattinatori favoriti : Con lo short program delle coppie verranno finalmente aperti i Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, quest’anno di scena presso la Super Arena della Prefettura di Saitama, in Giappone. Vanessa James-Mogan Ciprès cercheranno fin da subito di consolidare la leadership pattinando un programma pulito, in linea con quello realizzato ai Campionati Europei di Minsk dove ottennero il nuovo primato personale nel segmento di 76.55. Sulle ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : quando e a che ora gareggiano Rizzo - Della Monica-Guarise e Guignard-Fabbri. Il programma e tutti gli azzurri al via : I riflettori Della Super Arena di Saitama (Giappone), questa settimana teatro dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, si sono accesi questa mattina per accogliere tutti gli atleti partecipanti, i quali saranno impegnati per due giorni nelle sessioni di allenamento e prove ufficiali. Le gare inizieranno ufficialmente mercoledì. A partire dalle 2:00 di notte (orario italiano), le coppie di artistico inaugureranno l’importante ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : l’Italia cerca la qualificazione al World Team Trophy. Il punto debole è la gara femminile : I prossimi Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, quest’anno in programma presso la Super Arena di Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo, saranno fondamentali per stabilire quali Nazionali prenderanno parte al prossimo World Team Trophy, gara biennale a squadre che si svolgerà sempre nella terra del Sol Levante, nello specifico a Fukoka, dall’11 al 14 aprile. Le possibilità di qualificazione per l’Italia sono concrete; ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : i favoriti gara per gara. Analisi dei risultati stagionali. : Stanno per cominciare i Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena presso la Super Arena della Prefettura di Saitama, in Giappone. Nell’anno post Olimpico, in attesa dell’ingresso in categoria maggiore di quotatissimi atleti (soprattutto nell’individuale femminile), la rassegna sarà molto importante per iniziare a tracciare un cammino più definito verso il 2022, anno dei XXIV Giochi olimpici ...

Calendario Mondiali Pattinaggio artistico 2019 : programma - orari e tv. Come vederli in tv e streaming. Occhio al fuso orario : Manca davvero pochissimo. Tra poco meno di 48 ore inizieranno ufficialmente i Campionati Mondiali di pattinaggio artistico, quest’anno nuovamente in scena presso la Super Arena di Saitama, già teatro dell’edizione del 2014 cara ai nostri colori per via del trionfo nella danza di Anna Cappellini e Luca Lanotte. Lo spettacolo, Come ogni anno, sarà assicurato dalla presenza dei migliori pattinatori del mondo, tra tutti gli idoli padroni ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : i favoriti del singolo maschile. Yuzuru Hanyu a caccia del terzo oro; Uno e Nathan Chen vedono il podio : Inutile dirlo. La gara più attesa ai prossimi Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, in partenza il 18 marzo presso la Super Arena di Saitama (Giappone), è senza dubbio quella del singolo maschile, in cui ci sarà come protagonista assoluto il monumento della disciplina Yuzuru Hanyu. Il fuoriclasse nipponico, al rientro dal tormentatissimo infortunio alla caviglia subito durante il warm up del programma libero alla Rostelecom Cup (conclusa ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : i favoriti delle coppie. Vanessa James e Morgan Ciprès a caccia del primo oro della carriera. Ad insidiarli Sui-Han e Tarasova Morozov : Potrebbe concludersi in bellezza la stagione di Vanessa James e Morgan Ciprès, coppia pronta a giocarsi una medaglia d’oro ai Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, in programma presso la Super Arena di Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo. I pattinatori allenati da John Zimmerman, Jeremy Barrett e Silvia Fontana si sono imposti con merito sia in occasione della Finale Grand Prix di Vancouver che ai Campionati Europei di Minsk, ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : le favorite del singolo femminile; Kihira e Zagitova in lotta per il titolo. Incognita Medvedeva. : Sarà una nuova lotta tra Russia e Giappone quella del singolo femminile ai prossimi Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, in programma presso la Super Arena della Prefettura di Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo. Sostanzialmente, per il titolo si ripeterà la sfida già vista alla Finale Grand Prix di Vancouver, dove la nipponica Rika Kihira ebbe la meglio sulla Campionessa Olimpica in carica Alina Zagitova, quest’anno spesso ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : come vederli in tv gratis e in chiaro. Orari e programma sulla Rai : I Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico si disputeranno a Saitama (Giappone) dal 20 al 23 marzo. La rassegna iridata concluderà una fantastica stagione riservata alla nobile arte sul ghiaccio e si preannuncia grande spettacolo in terra nipponica con i migliori atleti che si daranno battaglia per la conquista delle medaglie, tutti i big che si sono messi in luce tra Grand Prix, Four Continents ed Europei cercheranno di eseguire i migliori ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : Nicole Della Monica e Matteo Guarise - una buona gara per scacciare i fantasmi di Minsk : Unico obiettivo: scacciare i fantasmi. A distanza di due mesi dalla beffa dei Campionati Europei, in cui Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno visto sfumare la medaglia di bronzo per soli quindici centesimi, la coppia azzurra scalda i motori per voltare pagina ai Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena presso la Super Arena Della Prefettura di Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo. Dopo aver ottenuto con ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : Matteo Rizzo - la mina vagante della rassegna. Il gioiellino vuole stupire ancora : Altra gara, altro record da voler infrangere. Non si ferma l’ambizione del gioiellino Matteo Rizzo, pronto a stupire dopo il bronzo Europeo ai Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, in programma nella prefettura di Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo. Un ritorno nella terra del Sol Levante dopo la bellissima terza posizione conquistata ad Osaka in occasione del classico NHK Trophy 2018, tappa di qualificazione del circuito ISU ...