Pattinaggio artistico | Mondiali 2019 | Alina Zagitova si impone nello short program

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 in DIRETTA : 20 marzo. Della Monica/Guarise settimi. Zagitova-show - Piredda a un soffio dal programma libero : Buonanotte e benvenuti alla DIRETTA LIVE Della prima giornata dei Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico. E’ l’evento più importante dell’anno post olimpico e si svolge in uno dei templi del Pattinaggio artistico mondiale, il Palasport di Saitama in Giappone. La sessione inaugurale vede impegnate le coppie di artistico con il programma corto, mentre la seconda è riservata al singolo femminile, sempre con il programma ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019. Tarasova/Morozov : “Corretti gli errori degli Europei”. Soddisfatti i cinesi all’inseguimento : A Saitama (Giappone) sono incominciati i Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico, nella notte italiana è andato in scena il programma corto delle coppie di artistico vinto dai russi Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov che sono inseguiti dai cinesi Wenjing Sui/Cong Han e Cheng Peng/Yang Jin. Di seguito le dichiarazioni che le coppie protagoniste hanno rilasciato ai microfoni dell’ISU. Tarasova/Morozov hanno realizzato il loro stagionale di ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : domani l’attesissimo short program maschile. Le musiche e gli elementi pianificati dei pattinatori favoriti : Sarà uno spettacolo sensazionale quello a cui assisteremo nella tarda mattinata di domani, quando i beniamini del pubblico di casa Yuzuru Hanyu e Shoma Uno scenderanno sul ghiaccio per lo short program dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena presso la Super Arena della Prefettura di Saitama (Giappone). I riflettori saranno ovviamente puntati sul due volte Campione Olimpico Yuzuru Hanyu, il quale presenterà per ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : domani l’attesissimo short program maschile. Le musiche e gli elementi pianificati dei pattinatori favoriti : Sarà uno spettacolo sensazionale quello a cui assisteremo nella tarda mattinata di domani, quando i beniamini del pubblico di casa Yuzuru Hanyu e Shoma Uno scenderanno sul ghiaccio per lo short program dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena presso la Super Arena della Prefettura di Saitama (Giappone). I riflettori saranno ovviamente puntati sul due volte Campione Olimpico Yuzuru Hanyu, il quale presenterà per ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 in DIRETTA : 20 marzo. Della Monica/Guarise settimi - azzurre a caccia del pass per il programma lungo : Buonanotte e benvenuti alla DIRETTA LIVE Della prima giornata dei Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico. E’ l’evento più importante dell’anno post olimpico e si svolge in uno dei templi del Pattinaggio artistico mondiale, il Palasport di Saitama in Giappone. La sessione inaugurale vede impegnate le coppie di artistico con il programma corto, mentre la seconda è riservata al singolo femminile, sempre con il programma ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 in DIRETTA : 20 marzo. Della Monica/Guarise settimi - inizia il singolo donne : Buonanotte e benvenuti alla DIRETTA LIVE Della prima giornata dei Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico. E’ l’evento più importante dell’anno post olimpico e si svolge in uno dei templi del Pattinaggio artistico mondiale, il Palasport di Saitama in Giappone. La sessione inaugurale vede impegnate le coppie di artistico con il programma corto, mentre la seconda è riservata al singolo femminile, sempre con il programma ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 in DIRETTA : 20 marzo. Della Monica/Guarise lontani - inizia il singolo donne : Buonanotte e benvenuti alla DIRETTA LIVE Della prima giornata dei Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico. E’ l’evento più importante dell’anno post olimpico e si svolge in uno dei templi del Pattinaggio artistico mondiale, il Palasport di Saitama in Giappone. La sessione inaugurale vede impegnate le coppie di artistico con il programma corto, mentre la seconda è riservata al singolo femminile, sempre con il programma ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov avanti dopo lo short - Sui-Han inseguono. Ottavi Della Monica-Guarise : La prima giornata dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, quest’anno di scena presso la Super Arena di Saitama (Giappone), si è aperta con lo short program delle coppie. A posizionarsi provvisoriamente al comando sono stati i russi Evgenia Tarasova e Vladmir Morozov; i Vice Campioni Mondiali in carica, autori di un programma perfetto in ogni aspetto, hanno fatto impazzire il pubblico grazie a una performance impreziosita dalla ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 in DIRETTA : 20 marzo - Della Monica-Guarise sognano il colpaccio. In gara anche le donne del singolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Della prima giornata dei Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico. E’ l’evento più importante dell’anno post olimpico e si svolge in uno dei templi del Pattinaggio artistico mondiale, il Palasport di Saitama in Giappone. La sessione inaugurale vede impegnate le coppie di artistico con il programma corto, mentre la seconda sessione è riservata al singolo femminile con il programma ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : tutto pronto per lo short program del singolo femminile. Le musiche e gli elementi pianificati delle favorite : Le gare della specialità del singolo sono senza dubbio quelle più attese del pubblico nipponico che riempirà in ogni ordine di posto la Super Arena della Prefettura di Saitama (Giappone), questa settimana teatro dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico. Proprio sullo stesso ghiaccio che incoronò Mao Asada nel 2014, la pattinatrice di casa Rika Kihira cercherà di conquistare il primo titolo iridato della carriera; interpretando un ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : si comincia con lo short program delle coppie. Le musiche e gli elementi pianificati dei pattinatori favoriti : Con lo short program delle coppie verranno finalmente aperti i Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, quest’anno di scena presso la Super Arena della Prefettura di Saitama, in Giappone. Vanessa James-Mogan Ciprès cercheranno fin da subito di consolidare la leadership pattinando un programma pulito, in linea con quello realizzato ai Campionati Europei di Minsk dove ottennero il nuovo primato personale nel segmento di 76.55. Sulle ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : quando e a che ora gareggiano Rizzo - Della Monica-Guarise e Guignard-Fabbri. Il programma e tutti gli azzurri al via : I riflettori Della Super Arena di Saitama (Giappone), questa settimana teatro dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, si sono accesi questa mattina per accogliere tutti gli atleti partecipanti, i quali saranno impegnati per due giorni nelle sessioni di allenamento e prove ufficiali. Le gare inizieranno ufficialmente mercoledì. A partire dalle 2:00 di notte (orario italiano), le coppie di artistico inaugureranno l’importante ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : l’Italia cerca la qualificazione al World Team Trophy. Il punto debole è la gara femminile : I prossimi Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, quest’anno in programma presso la Super Arena di Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo, saranno fondamentali per stabilire quali Nazionali prenderanno parte al prossimo World Team Trophy, gara biennale a squadre che si svolgerà sempre nella terra del Sol Levante, nello specifico a Fukoka, dall’11 al 14 aprile. Le possibilità di qualificazione per l’Italia sono concrete; ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : i favoriti gara per gara. Analisi dei risultati stagionali. : Stanno per cominciare i Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena presso la Super Arena della Prefettura di Saitama, in Giappone. Nell’anno post Olimpico, in attesa dell’ingresso in categoria maggiore di quotatissimi atleti (soprattutto nell’individuale femminile), la rassegna sarà molto importante per iniziare a tracciare un cammino più definito verso il 2022, anno dei XXIV Giochi olimpici ...