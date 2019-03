Panchina Udinese | manca l’ufficialità ma Tudor allena già la squadra

Salta di nuovo la Panchina dell'Udinese : esonerato Nicola - arriva Tudor : Salta ancora la panchina dell'Udinese, ed è l'undicesima della Serie A. Davide Nicola è stato esonerato dal club friulano, che deve ancora ufficializzare il nome del sostituto, in pole c'è Igor Tudor, ...

Panchina Udinese - si pensa al sostituto : vicino un ritorno : L’esonero di Davide Nicola è stato ufficializzato da una nota in cui “Udinese Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico Mister Davide Nicola e i suoi collaboratori. Nel ringraziarli per questi mesi di impegno e professionalità Udinese Calcio augura loro il meglio per il futuro“. La società ha anche annunciato che “a breve verranno comunicate le decisioni in merito alla guida tecnica della prima ...

Panchina Udinese - via l’allenatore : esonerato Davide Nicola : E’ notizia di poco fa l’esonero di Davide Nicola dalla Panchina dell’Udinese. Fatale all’ex tecnico del Crotone il poker subito a Napoli dopo un’illusoria rimonta che aveva fatto seguito alla sonante sconfitto in casa della Juventus. Prima di queste due sconfitte, erano arrivate le vittorie contro Chievo e Udinese. L’ormai ex tecnico bianconero paga però, probabilmente, una classifica molto pericolosa in ...

Spagna - per la Panchina del Rayo Vallecano c’è anche l’ex Udinese Velazquez : C’è anche l’ex allenatore dell’Udinese, Julio Velazquez, nella ristretta lista di tecnici candidati a sostituire Miguel Angel Sanchez Munoz, meglio noto come Michel, sulla panchina del Rayo Vallecano. Fatale al tecnico la sconfitta per 3-1 contro il Villareal. Il Rayo resta penultimo nella Liga con soli 23 punti. Oltre a Velazquez, i favoriti per sostituire Michel sono Luis Milla, Luis Cembranos e Paco Je’mez. ...

Zedadka dalla primavera in Panchina per Napoli-Udinese : Convocato a sorpresa da Ancelotti per far fronte ai numerosi infortuni in vista della partita contro l’Udinese il giovanissimo della primavera Zedadka. La sua storia Di nazionalità francese ma con origini algerine. Zedadka è nato a Pertuis, Francia, il 9 giugno del 2000. Cresciuto calcisticamente nel Nizza, ha giocato nel campionato semi-professionistico Nationnal 2, conquistando il posto nella Nazionale francese Under 17. La scorsa ...

Serie A - Juve-Udinese 4-1 : Kean strepitoso - doppietta! Ronaldo in Panchina : Una doppietta per mostrare al mondo quanto ormai sia maturo e per mettere in difficoltà Allegri . L'attaccante sblocca il match al primo pallone giocato, poi raddoppia con un tocco di punta che beffa ...

Juventus-Udinese - Kean impressiona anche Ronaldo : il gesto di CR7 a Dybala in Panchina [VIDEO] : Dybala e Cristiano Ronaldo approvano Kean: il gesto di CR7 dopo la seconda rete del giovane bianconero nell’anticipo di Serie A E’ Kean il protagonista indiscusso dell’anticipo di Serie A di questa sera tra Juventus e Udinese. Il 19enne attaccante nerazzurro ha deciso il match con due fantastiche reti nel primo tempo della sfida allo Stadium. In panchina, ad applaudire a Kean, Dybala e Cristiano Ronaldo, particolarmente ...

Juventus-Udinese - ultime dai campi : Cristiano Ronaldo in Panchina : A poche ore dall’anticipo Juventus-Udinese delle 20.30 che si giocherà all’Allianz Stadium di Torino, arrivano conferme sulle scelte di formazione da parte dei due tecnici. I padroni di casa, come anticipato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri e forti dei 16 punti di vantaggio sul Napoli, si affidano ad un ampio turnover a partire dalla difesa, dove ci sarà il rientro di Barzagli dal primo minuto dopo il lungo infortunio. Le sorprese ...

Juve : CR7 in Panchina con l'Udinese : ANSA, - TORINO, 7 MAR - "Domani Ronaldo, Bonucci e Chiellini saranno a disposizione ma non partiranno titolari mentre Douglas Costa è in netto miglioramento per martedì". Lo annuncia Allegri alla ...

Juventus-Udinese - Allegri in conferenza stampa : “Ronaldo va in Panchina” : JUVENTUS UDINESE, Allegri in conferenza – Insolito giovedì di vigilia per la Juventus che domani sera sfiderà in campionato l’Udinese. Contestualmente è un insolito giovedì di conferenza stampa per Massimiliano Allegri che, oggi alle ore 14:00, parlerà ai microfoni dei media presentando la sfida di domani, ma non potendo evitare di parlare di Atletico e […] L'articolo Juventus-Udinese, Allegri in conferenza stampa: ...

Juventus-Udinese probabili formazioni - turnover : CR7 verso la Panchina : JUVENTUS UDINESE PROBAIBLI formazioni – Juventus-Udinese, anticipo della ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20:30 di venerdì 8 marzo all’Allianz Stadium di Torino. Con il discorso scudetto quasi chiuso, Allegri potrebbe optare per un piccolo turnover infatti potrebbe star fuori Ronaldo, in vista del match […] More