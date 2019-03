Pamela Mastropietro | al processo le foto del corpo | Cambi | ' Sembra magia nera'

Pamela Mastropietro : l'ex compagna del presunto assassino ha tentato il suicidio : I. O. (30 anni) è accusato di aver abusato ed ucciso la giovane Pamela Mastropietro (18 al momento della morte) e di averne infine fatto a pezzi il cadavere. O. è tornato, seppur indirettamente, agli onori delle cronache, in quanto l'ex compagna Michela Pettinari (40) ha ultimamente tentato il suicidio, ferendosi alla gola con un oggetto tagliente. Si ignora l'arma con cui la Pettinari abbia tentato di farla finita. Come riportato in un recente ...

L'abbraccio tra Salvini e la mamma di Pamela Mastropietro : L'omicidio di Pamela Mastropietro ha fatto molto parlare. Le violenza inaudita sulla povera ragazza a Macerata ha sconvolto il Paese e fatto discutere per giorni la politica. Non sono mancate anche le polemiche, sull'immigrazione soprattutto, ma anche sul ruolo delle istituzioni.In molti infatti notarono l'assenza dello Stato ai funerali della 18enne barbaramente uccisa. Anche Salvini, a suo tempo, accusò la sinistra di avere le "mani sporche di ...

Salvini incontra i genitori di Pamela Mastropietro : Incontro al Viminale tra i genitori di Pamela Mastropietro , la 18enne romana uccisa a Macerata nel 2018, e il ministro dell'Interno Matteo Salvini . Lo riferisce una nota del Viminale. Con la madre ...

I giorni difficili di Pamela Mastropietro - prima del suo omicidio : 'Pamela Mastropietro aveva gravi disturbi della personalità e dipendeva dalla droga'. È quanto emerso questa mattina dalla deposizione dello psichiatra Giovanni Di Giovanni davanti alla corte d'...

Pamela Mastropietro - lo psichiatra. "Parlava di riprendere gli studi - ma era instabile" : Macerata, 14 marzo 2019 - Un disturbo border line grave , a cui si era aggiunta una polidipendenza dalle droghe. «La ragazza aveva momenti di lucidità, ma non sapeva rapportarsi alla realtà. Parlavamo ...

I giorni difficili di Pamela Mastropietro - prima del suo omicidio : "Pamela Mastropietro aveva gravi disturbi della personalità e dipendeva dalla droga". È quanto emerso questa mattina dalla deposizione dello psichiatra Giovanni Di Giovanni davanti alla corte d'appello di Macerata dove si celebra la terza udienza del processo a Innocent Oseghale, accusato di aver violentato, ucciso, sezionato la 18enne romana, per poi abbandonarne i resti in due trolley. Lo specialista è consulente della comunità Pars di ...

Pamela Mastropietro - lo psichiatra : “Borderline”. La compagna di Oseghale non si presenta : La personalità e le condizioni psicofisiche di Pamela Mastropietro, la diciottenne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata, sono stati al centro della testimonianza al processo dello psichiatra Giovanni Di Giovanni, consulente nella Comunità Pars di Corridonia da cui la giovane si allontanò il giorno prima di essere uccisa. La compagna di Oseghale ha deciso di non presentarsi.Continua a leggere

Psichiatra della comunità Pars su Pamela Mastropietro : "Aveva gravi disturbi di personalità - problemi a rapportarsi con la realtà" : Diagnosi di patologia "border line grave", problemi a rapportarsi con la realtà, sbalzi d'umore e scatti d'ira, problemi pregressi di assunzione di alcol e droga, grande affetto per i genitori ma a volte rapporto conflittuale con loro. La personalità e le condizioni psicofisiche di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata il 30 gennaio 2018, sono stati al centro della testimonianza dello Psichiatra ...

Pamela Mastropietro - oggi l'udienza. Lo psichiatra : «Borderline - con forte dipendenza da droga» : Pamela Mastropietro «venne da noi con una diagnosi borderline grave e dipendenza da sostanze stupefacenti. È arrivata con una situazione clinica molto complessa». Lo ha affermato...

Pamela Mastropietro - spuntano due nuovi indagati. “L’hanno violentata durante la sua fuga” : Si tratta di due automobilisti accusati di aver abusato di una persona in stato di incapacità mentale. Il fatto è emerso ieri, nel processo in corte d’assise a Innocent Oseghale per l’omicidio della 18enne romana, commesso il 30 gennaio dell’anno scorso.Continua a leggere

Pamela Mastropietro - indagati per violenza sessuale i due uomini incontrati dopo la fuga dalla comunità Pars : Due persone indagate per violenza sessuale nei confronti di Pamela Mastropietro. È la novità emersa durante la seconda udienza in Corte d’Assise del processo a carico di Innocent Oseghale, accusato di avere ucciso la ragazza e di averne fatto a pezzi il corpo. Presso la Procura della Repubblica di Macerata, infatti, è pendente una querela contro i due automobilisti incontrati da Pamela Mastropietro dopo che si era allontanata dalla comunità Pars ...

Pamela Mastropietro - il legale della famiglia : “Oseghale non ha agito da solo - le parole del testimone lo confermano” : Oltre cento minuti di testimonianza che “confermano in parte quello che abbiamo sempre sostenuto” e cioè che Oseghale non ha agito da solo. È il giudizio dell’avvocato di parte civile, Valerio Verni, legale della famiglia di Pamela Mastropietro dopo la deposizione del pentito di ‘ndrangheta, Vincenzo Marino. L’uomo, uscito nel 2012 dal programma di protezione, è stato infatti il super testimone presentato dall’accusa ...

Pamela Mastropietro - un testimone inchioda Oseghale : "Cosa le ha fatto quando era ancora viva" : Sono sconvolgenti le confessioni di Salvatore Marino, il testimone del processo contro il Innocent Oseghale, il pusher nigeriano accusato di aver stuprato, ucciso e fatto a pezzi la 18enne romana Pamela Mastropietro. "Oseghale iniziò a tagliare una gamba a Pamela quando era ancora viva", queste alcu

Macerata - omicidio Pamela Mastropietro - il pentito : 'Fatta a pezzi mentre era ancora viva' : A più di un anno di distanza dagli assurdi fatti di Macerata, la storia di Pamela Mastropietro continua a tenere banco. Come si ricorderà, la donna, una 18enne romana, venne uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018. I suoi resti furono trovati in una valigia. Ad essere indiziato per il delitto è attualmente Innocent Oseghale, un cittadino nigeriano. Lui per molto tempo si è proclamato innocente, ma lo scorso 31 luglio ha confessato di aver ...