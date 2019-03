Pallavolo – Modena | Simone Anzani non ha dubbi | “dobbiamo battere Verona | Milano può

Pallavolo - Serie A1 Maschile : Modena a fatica su Siena - gli uomini di Velasco la spuntano al quinto set : L'Azimut scappa avanti di due set, subendo poi la rimonta dei padroni di casa costretti infine ad arrendersi al tie-break Un PalaEstra con buonissimo pubblico accoglie la gara tra la Modena di Velasco ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : Modena a fatica su Siena - gli uomini di Velasco la spuntano al quinto set : L’Azimut scappa avanti di due set, subendo poi la rimonta dei padroni di casa costretti infine ad arrendersi al tie-break Un PalaEstra con buonissimo pubblico accoglie la gara tra la Modena di Velasco e la Siena di Juan Manuel Cichello. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Keemink in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande sono Bednorz e Urnaut, al centro Holt e Anzani, il libero è Salvatore Rossini. Siena risponde con Giraudo ...

Pallavolo - Serie A : Azimut Leo Shoes Modena – Vero Volley Monza 1-3 - Buchegger mattatore : L’Azimut Leo Shoes Modena perde 1-3 con un’ottima Vero Volley Monza. Esordio per Lusetti che diventa uno dei tre più giovani a giocare in A1 Un PalaPanini con oltre 4500 presenti accoglie la gara tra la Modena di Velasco e la Monza dell’ex Fabio Soli in una sfida dal grande fascino dentro e fuori dal campo. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Keemink in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande Bednorz e Urnaut, al centro Holt e ...

Pallavolo – Champions League - Modena vince ma viene eliminata : Modena vince di forza contro Karlovarsko, ma esce dalla Champions League Cez Karlovarsko – Azimut Leo Shoes Modena 0-3 (18-25, 21-25, 19-25) Cez Karlovarsko: Pfeffer (L), Dzavoronok 0, Vasina 7, O’Dea 9, Penrose 12, Van Haarlem 1, Patocka 4, Rejlek 2, Zmrhal 7. N.E. Beer, Petrak, Houda, Hudecek, Wiese. All. Novak. Azimut Leo Shoes Modena: Bednorz 15, Benvenuti (L), Pierotti 0, Van Der Ent 6, Rossini, Pinali 13, Anzani 6, ...

Pallavolo – Che spettacolo al PalaPanini : l’Azimut Leo Shoes Modena manda ko Vibo 3-1 [GALLERY] : l’Azimut Leo Shoes Modena vince 3-1 con Vibo davanti ai 4400 del PalaPanini Un PalaPanini con oltre 4400 presenti accoglie la gara tra la Modena di Velasco e la Vibo Valentia dell’ex gialloblù Daniele Bagnoli. l’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Keemink in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande Bednorz e Urnaut, al centro Holt e Anzani, il libero è Salvatore Rossini. Vibo Valentia risponde con Zhukouski e Al Hachdadi che ...

Pallavolo - Ivan Zaytsev : “La stagione non è da buttare - io e Modena lo dimostreremo ai playoff” : Ivan Zaytsev sta vivendo un inizio di 2019 davvero contrastante. Splendido nella vita privata, dato che lo “Zar” diventerà papà per la terza volta (un nuovo arrivo e un fratellino o una sorellina che farà compagnia a Sasha e Sienna) decisamente meno sul campo di gioco. Lo scintillante 2018 fatto di successi e ottimo cammino con la Nazionale, è ampiamente alle spalle, e la realtà parla di una Modena davvero lontana dai livelli che ci ...

Pallavolo – Parla Catia Pedrini - presidente di Modena : “vicina nelle vittorie e nelle sconfitte - timone ben saldo e fiducia nel progetto” : Catia Pedrini, presidente dell’Azimuth Leo Shoes Modena Volley, ha scelto di far sentire la propria voce e il proprio sostegno alla squadra, in un momento delicato della stagione, tramite una lettera Volentieri torno a far sentire la mia voce. Volentieri perché è troppo facile prendersi la ribalta solo quando si vince. Un presidente deve sempre far sentire forte la sua presenza. Sono qui e sono la prima a soffrire in occasione delle ...

Champions League Pallavolo – Modena - coach Velasco carica i suoi : “fare meglio che in Coppa Italia. Giochiamo per migliorarci” : Delicata sfida di Champions League per Modena al cospetto di Civitanova: coach Velasco non dà peso all’assenza di Christenson e spinge i suoi a migliorare la brutta prova offerta in Coppa Italia Si è svolta questo pomeriggio presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza stampa di presentazione del match di CEV Volleyball Champions League che domani vedrà scendere in campo Modena Volley e Cucine Lube Civitanova per il 5° round ...

Pallavolo – Modena Volley - Micah Christenson finisce sotto i ferri : operazione al ginocchio perfettamente riuscita : Modena comunica la perfetta riuscita dell’operazione alla quale si è sottoposto Micah Christenson: il giocatore è finito sotto i ferri per risolvere un problema al menisco mediale del ginocchio sinistro Nella mattinata odierna Micah Christenson è stato sottoposto ad operazione chirurgica al menisco mediale del ginocchio sinistro da parte dell’equipe del Prof. Pederzini presso il Nuovo Ospedale civile di Sassuolo. ...

Coppa Italia Pallavolo maschile – Perugia e Civitanova volano in finale : ko il Modena di Zaytsev e Trentino : Niente da fare per il Modena di Zaytsev: Perugia e Civitanova volano in finale della Del Monte Coppa Italia 2019 Sir Safety Conad Perugia e Azimut Leo Shoes Modena giocano in una Unipol Arena straordinariamente bella e soldout la semifinale della Del Monte Coppa Italia 2019. Parte forte Perugia che si porta sul 2-6 con De Cecco che trova bene i suoi avanti. Non si ferma la Sir, che va sul 10-12. Leon continua a spingere al servizio e in ...

Pallavolo – Perugia incontenibile : successo in trasferta al PalaPanini di Modena : Modena crolla in casa contro una strepitosa Perugia: al PalaPanini finisce 1-3 in favore degli ospiti Un PalaPanini per l’ennesima volta sold-out e tra coreografie straordinarie accoglie la gara tra la Modena di Velasco e la Perugia dell’ex Lorenzo Bernardi in una sfida dal grande fascino dentro e fuori dal campo. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande Bednorz e Urnaut, al centro ...

Pallavolo – Sonora sconfitta in Champions per Modena : L’Azimut Leo Shoes Modena perde in Champions con lo Zaksa 1-3 Zaksa Kedzierzyn-Kozle – Azimut Leo Shoes Modena 3-1 (22-25, 26-24, 25-21, 25-22) Zaksa Kedzierzyn-Kozle: Katorski (L), Kaczmarek 25, Stepien 0, Toniutti 1, Wisniewski 8, Bieniek 1, Sliwka 12, Koppers 1, Szymura 17, Kalembka 5. N.E. Wojtowicz, Szymura. All. Gardini. Azimut Leo Shoes Modena: Bednorz 19, Pierotti 0, Rossini (L), Pinali 4, Zaytsev 22, Christenson 2, Holt 7, ...

Coppa Italia Pallavolo – Modena batte Milano e vola alle Final Four di Bologna : L’Azimut Leo Shoes Modena si impone per 3-1 nella sfida contro la Revivre Axopower Milano e accede alle Final Four di Coppa Italia Sono oltre 4200 gli spettatori gli spettatori al PalaPanini per la sfida che vale l’accesso alla Final Four di Coppa Italia tra l’Azimut Leo Shoes Modena di Velasco e la Axopower Revivre Milano dell’ex gialloblù Andrea Giani. Modena inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, bande ...

Pallavolo – Coppa Italia : Milano in trasferta a Modena per un posto nelle Final Four : Coppa Italia, Milano a Modena per tentare l’impresa nei quarti. Gara ad eliminazione diretta per la Revivre Axopower: una vittoria significherebbe Final Four Vigilia dei quarti di Coppa Italia per la Revivre Axopower Milano che domani, nel catino del PalaPanini, affronterà l’Azimut Leo Shoes Modena (ore 20.30, diretta RaiSport) per giocarsi un posto nella Final Four del 09 e 10 febbraio. Partita da dentro o fuori per i ragazzi di Andrea ...