Palermo | Lega e Figc restano in allerta | previsto incontro tra Foschi e Balata

Palermo - femministe in piazza bruciano bandiera della Lega : Non si sono fatte attendere le repliche del mondo politico. 'Il fatto che durante la manifestazione dell'otto marzo alcune ragazze abbiano bruciato la bandiera della Lega, è triste per le ragazze che ...

Palermo : Gelarda (Lega) - 'Giusto braccare gli spacciatori davanti alle scuole' : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - "braccare gli spacciatori di droga davanti alle scuole significa salvare la vita ai nostri figli. E pazienza se qualche studente storcerà il naso per i controlli delle forze dell’ordine ritenuti eccessivi, soprattutto in classe, come recentemente accaduto al liceo class

Palermo : flash mob “no allo smog” del Treno verde di Legambiente : Il Treno verde di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane alle 09:30 di oggi lascerà i binari della stazione centrale di Palermo per arrivare con le sue attività nel cuore della città, in Via Emerico Amari (Angolo Via Crispi) per il flash Mob “No allo Smog!”. All’interno dell’iniziativa verrà effettuato anche un test con monopattini in collaborazione con LIME, la start up una app partner del Treno verde che propone uno sharing di mezzi ...

Palermo : oggi prima tappa del Treno verde di Legambiente e Ferrovie : Riprende il viaggio del Treno verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che da oggi fino a mercoledì 20, sarà a Palermo per la prima tappa di un tour che si concluderà ad aprile a Milano, per promuovere un futuro con mobilità a zero emissioni, ridurre l’inquinamento (secondo il principio europeo “chi inquina paga”) e puntare ...

Palermo : Sinistra Comune - su Ballarò parole spregevoli dalla Lega : Palermo, 16 feb. (AdnKronos) - "Affermare che il quartiere Ballarò di Palermo sia “laboratorio per l’integrazione della criminalità da ogni capo del mondo”, come hanno fatto i consiglieri comunali della Lega, è un vergognoso tentativo per denigrare un intero quartiere, un pezzo della storia della ci

Ultimatum della Lega B al Palermo : «Certificate trasparenza» : Palermo - Ultimatum della Lega di B al Palermo : il presidente Mauro Balata , infatti, apprende l'Ansa, ha scritto una email Pec ai nuovi soci dopo l'acquisto da Maurizio Zamparini , invitandoli a "...

Cessione Palermo - ultimatum della Lega di Serie B : 'Certificare massima trasparenza' : Già poco dopo l'acquisto del Palermo, la Sport Capital Group Investments Ltd aveva annunciato una composizione ad incastro fra società che detengono il club con la comparsa sulla scena di una nuova ...

Palermo - debiti e rischio penalità : ricostruzione. Balata : 'Lega B preoccupata e vigile' : Si arriva così all'attualità, alla trattativa che a dicembre 2018 aveva visto Zamparini annunciare la cessione del club a un gruppo londinese: lo Sport Capital Group . Ma che fine hanno fatto gli ...

Lega : poliziotto firma a gazebo Salvini - Questura Palermo apre inchiesta : Palermo, 4 feb. (AdnKronos) - La Questura di Palermo, come apprende l'Adnkronos, ha aperto un'inchiesta amministrativa per accertare quanto accaduto a Partinico", dove ieri un poliziotto in divisa, mentre era in servizio, ha firmato l'appello per il ministro dell'Interno Matteo Salvini. La foto, che