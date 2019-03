Overwatch | finalmente disponibile il nuovo eroe Baptiste

eurogamer

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Ildi, è ufficialmentesui server live. I giocatori Xbox One, PS4 e PC devono semplicemente scaricare l'ultimo aggiornamento e il personaggio dovrebbe essere subito. Tuttavia, bisogna sottolineare chenon sarà selezionabile in Competitive Play per almeno una settimana.Come segnala Gamingbolt, l'è un ibrido DPS / Support:ha una vasta gamma di abilità. Il fuoco principale del suo fucile scatena una raffica di tre colpi; il fuoco secondario spara granate che servono a curare gli alleati.può anche applicare un campo curativo per se stesso e per gli alleati vicini. L'Invulnerability Shield, invece, impedisce ai compagni di squadra al suo interno di morire.L'Ultimate diè Amplification Matrix. Questa crea una piccola barriera che raddoppia l'effetto di qualsiasi guarigione o danno che ...

Eurogamer_it : Baptiste è finalmente disponibile per tutti i giocatori di #Overwatch. - aly223 : Oh mio dio finalmente Baptiste è disponibile su #Overwatch Devo giocarci subito. Devo tornare subito a casa! - starryboyyy : Sono tipo tre notti che ci ripenso e adesso l’ho finalmente ritrovata su Twitter dopo averla cercata su ogni singol… -