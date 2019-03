Opportunità cooperative nel quadro di Belt & Road

ilgiornale

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, ha dichiarato che, su invito del presidente italiano Sergio Mattarella, del Principe Albert II di Monaco e del presidente francese Emmanuel Macron, il capo dello Stato cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato dal 21 al 26 marzo nei tre Paesi sopramenzionati.Durante il suo soggiorno in Italia, il presidente Xi Jinping terrà incontri con il presidente Mattarella e il premier Giuseppe Conte, e incontrerà il presidente del Senato e il presidente della Camera per effettuare scambi di vedute sulle relazioni tra Cina e Italia e tra Cina e Ue e sulle questioni di comune interesse.Quest'anno ricorre il 15esimo anniversario dell'istituzione del partenariato strategico globale tra Cina e Italia. E le relazioni bilaterali si stanno sviluppando favorevolmente. La visita del presidente Xi Jinping costituisce la prima visita del capo ...

