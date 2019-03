Omicidio Pamela | foto dell' autopsia in aula

I giorni difficili di Pamela Mastropietro - prima del suo Omicidio : 'Pamela Mastropietro aveva gravi disturbi della personalità e dipendeva dalla droga'. È quanto emerso questa mattina dalla deposizione dello psichiatra Giovanni Di Giovanni davanti alla corte d'...

I giorni difficili di Pamela Mastropietro - prima del suo Omicidio : "Pamela Mastropietro aveva gravi disturbi della personalità e dipendeva dalla droga". È quanto emerso questa mattina dalla deposizione dello psichiatra Giovanni Di Giovanni davanti alla corte d'appello di Macerata dove si celebra la terza udienza del processo a Innocent Oseghale, accusato di aver violentato, ucciso, sezionato la 18enne romana, per poi abbandonarne i resti in due trolley. Lo specialista è consulente della comunità Pars di ...

Omicidio Pamela - il superteste in aula accusa Oseghale : Omicidio Pamela, il superteste in aula accusa Oseghale Parla Vincenzo Marino, ex collaboratore di giustizia di ‘ndrangheta, che in carcere ha incontrato l'uomo di origini nigeriane accusato dell’Omicidio della 18enne romana, avvenuto a Macerata il 30 gennaio 2018. Ma un altro teste fornisce un'altra ...

Omicidio Pamela - Oseghale sta scrivendo un libro autobiografico in cella sulla sua verità : Innocent Oseghale, imputato per l'Omicidio di Pamela Mastropietro sta scrivendo un libro autobiografico sulla sua verità sul delitto. È la notizia emersa oggi durante l'udienza del processo per l'assassinio della diciottenne romana. In lacrime in aula la mamma di Pamela,impassibile, invece, mentre il testimone Vincenzo Marino raccontava i particolari della vicenda, proprio l'imputato Oseghale.Continua a leggere

Macerata - Omicidio Pamela Mastropietro - il pentito : 'Fatta a pezzi mentre era ancora viva' : A più di un anno di distanza dagli assurdi fatti di Macerata, la storia di Pamela Mastropietro continua a tenere banco. Come si ricorderà, la donna, una 18enne romana, venne uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018. I suoi resti furono trovati in una valigia. Ad essere indiziato per il delitto è attualmente Innocent Oseghale, un cittadino nigeriano. Lui per molto tempo si è proclamato innocente, ma lo scorso 31 luglio ha confessato di aver ...

Omicidio Pamela - bambola decapitata alla moglie del supertestimone : “Fate questa fine” : Il legale di uno dei testimoni dell'accusa nel processo a carico di Innocent Oseghale, il cittadino nigeriano imputato per l’Omicidio di Pamela Mastropietro, ha denunciato minacce alla mogie del suo assistito e chiede ora una protezione. Il teste d'accusa infatti è un pentito di 'ndrangheta a cui però è stata tolta la protezione.Continua a leggere

Pamela - parla il compagno di cella di Oseghale : "Mi confessò l'Omicidio" : Colpo di scena nell'omicidio di Pamela Mastropietro. Innocent Oseghale, che da sempre si dichiara innocente, potrebbe essere invece lui il vero colpevole del brutale omicidio della ragazza.A rivelarlo è Vincenzo Marino, ex boss della mafia calabrese e ora collaboratore di giustizia. I due sono stati nella stessa cella del carcere di Ascoli Piceno per due settimane. E in quel periodo, Oseghale avrebbe confessato il delitto al suo compagno di ...

Macerata - cominciato il processo per l'Omicidio di Pamela Mastropietro. In aula Oseghale : Il nigeriano nega di averla uccisa. Il corpo della ragazza fu ritrovato, mutilato, in due valigie alla periferia della città, poco piu' di un anno fa. La madre di Pamela chiede il massimo della pena. '...

Omicidio di Pamela - al processo la madre sfida l'imputato Oseghale : 'Guardami negli occhi' : La madre di Pamela, Alessandra Verni, che in aula sfida Innocent Oseghale, chiuso nel gabbiotto, a sostenere il suo sguardo. Lui, il pusher nigeriano 30enne, accusato di aver stuprato, ucciso e fatto ...

Omicidio Pamela Mastropietro - l'intervista alla madre : 'Non è solo violenza - è molto di più' : "Quello che è stato fatto a Pamela non è solo violenza, è molto di più. Io e la mia famiglia siamo pronti a dare battaglia". A " Mattino Cinque " l'intervista esclusiva ad Alessandra Verni, mamma di ...

Pamela Mastropietro - inizia il processo sull’Omicidio. La madre : “Pena massima”. Oseghale : “Non l’ho uccisa io” : È iniziato questa mattina davanti alla Corte d’Assise a Macerata il processo per l’omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana fatta a pezzi e ritrovata cadavere in due trolley poco più di un anno fa. Alla sbarra come unico imputato c’è il nigeriano Innocent Oseghale: è accusato di omicidio e occultamento di cadavere. “Ci aspettiamo la condanna di Oseghale al massimo della pena possibile”, è l’auspicio ...

Dall'Omicidio al processo a Oseghale : la storia di Pamela Mastropietro - : La 18enne è stata uccisa a Macerata il 30 gennaio 2018. Unico accusato per lo stupro e l'assassinio della ragazza è un pusher nigeriano 30enne che si dichiara innocente. Il 13 febbraio 2019 l'inizio ...

