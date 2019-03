Olimpia | Pianigiani | ' A viso aperto con il Real Madrid'

Basket – Serie A : l’Olimpia non dà scampo a Reggio Emilia - terzo successo consecutivo per gli uomini di Pianigiani : Niente da fare per il fanalino di coda del torneo al cospetto della capolista, che si impone in trasferta con il punteggio di 67-71 Tutto come da pronostico nel posticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie A, che mette di fronte Reggio Emilia e l’Olimpia Milano. Niente da fare per l’ultima in classifica, costretta ad alzare bandiera bianca al cospetto della capolista nonostante un’ottima prestazione ...

Eurolega – Troppo CSKA per l’Olimpia Milano : si ferma dopo 5 vittorie la striscia positiva dei ragazzi di coach Pianigiani : Olimpia Milano ko nel 25° turno di Eurolega: i ragazzi di coach Pianigiani non riescono a completare la rimonta su un ottimo CSKA trascinato da Hunter Si ferma dopo 5 successi consecutivi la striscia positiva dell’Olimpia Milano in Eurolega. Uno stop prevedibile, arrivato sul campo sempre complicato del CSKA Mosca. Al CSKA Universal Sports Hall, l’Olimpia Milano è stata sconfitta per 101-95 dalla seconda forza del campionato, tutto sommato ...

L'Olimpia vince - Pianigiani trova il difetto - : try { googletag.cmd.push, function, , { googletag.display, 'admputop2', }, } catch, e, {} 'È una grande vittoria, perché siamo sempre rimasti mentalmente in partita, riuscendo a cambiare in difesa ...

Eurolega - l'Olimpia Milano sfida il Khimki. Pianigiani : «Sfida dura» : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Milano - Una sfida da non sbagliare. L' Olimpia Milano vola domani a Mosca per ...

Basket - Eurolega - l'Olimpia Milano contro Darussafaka. Pianigiani : 'Tante assenze - sarà dura' : Milano - Non sarà una partita facile, avverte Simone Pianigiani, La sfida tra l' Olimpia Milano e il Darussafaka per la 22ma giornata di Eurolega, sarà una partita atipica, spiega il coach dell'Armani ...