Nuovo stadio della Roma - arrestato per corruzione Marcello De Vito - M5S - : E' stato arrestato Marcello De Vito , presidente 5 Stelle dell'assemblea di Roma. E' indagato per corruzione: avrebbe favorito il progetto per lo stadio della Roma del costruttore Luca Parnasi . Nell'...

Nuovo stadio Roma : arrestato il presidente “pentastellato” dell’assemblea capitolina per presunte tangenti : Nuovo stadio Roma, le difficoltà nella realizzazione dell’opera proseguono, un Nuovo intoppo sembra poter rallentare ancora l’a nascita dell’impianto arrestato il presidente dell’assemblea capitolina di Roma Marcello De Vito. I carabinieri del comando provinciale di Roma stanno dando esecuzione alla misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Roma nei confronti di 4 persone, per due indagati è stata disposta la ...

Tottenham - ufficiale : esordio nel Nuovo stadio il 3 aprile : Tottenham inaugurazione nuovo stadio – Il Tottenham Hotspur è finalmente pronto a inaugurare il suo nuovo stadio. Il club inglese ha fatto sapere che il match d’esordio nel nuovo impianto sarà il 3 aprile, contro il Crystal Palace. Una decisione presa a seguito del risultato nell’incontro di FA Cup tra Brighton e Millwall. «Dopo la […] L'articolo Tottenham, ufficiale: esordio nel nuovo stadio il 3 aprile è stato realizzato da Calcio ...

Lazio a Raggi - Flaminio? no - Nuovo stadio : ANSA, - ROMA, 14 MAR - Sì alla realizzazione dello stadio delle Aquile, "no" categorico alla ristrutturazione del Flaminio. La Lazio replica alla sindaca di Roma Virginia Raggi, che oggi ha rilanciato ...

La Lazio pronta a presentare il progetto del Nuovo stadio : Botta e risposta sul tema stadio tra il sindaco di Roma Virginia Raggi e Arturo Diaconale, reponsabile della comunicazione della Lazio. La Raggi, intervistata su Radiosei, aveva lanciato la provocazione: “Quale stadio? Io sono in attesa che il presidente Lotito mi formuli una proposta. Ho provato a sponsorizzare la proposta che so cara ai tifosi […] L'articolo La Lazio pronta a presentare il progetto del nuovo stadio è stato ...

Atalanta - Zapata e il Nuovo stadio. Così Zingonia accarezza gli eurosogni : Atalanta come Barcellona e Tottenham. Messa Così, vengono subito in mente ipotetiche e meravigliose serate da Champions League, la competizione dei sogni. Uno di quelli che, da queste parti, di ...

Tottenham - voci su Nike come “title sponsor” del Nuovo stadio : Naming rights nuovo stadio Tottenham – Il Tottenham ha comunicato di recente che nel mese di aprile si trasferirà ufficialmente nel suo nuovo stadio, sorto sulle ceneri dello storico “White Hart Lane”. Il club londinese ha comunicato che ci saranno due test match a diversi livelli di capienza, prima di inaugurare ufficialmente l’impianto con una […] L'articolo Tottenham, voci su Nike come “title sponsor” del nuovo stadio è stato ...

Tottenham - voci su Nike come “title sponsor” del Nuovo stadio : Naming rights nuovo stadio Tottenham – Il Tottenham ha comunicato di recente che nel mese di aprile si trasferirà ufficialmente nel suo nuovo stadio, sorto sulle ceneri dello storico “White Hart Lane”. Il club londinese ha comunicato che ci saranno due test match a diversi livelli di capienza, prima di inaugurare ufficialmente l’impianto con una […] L'articolo Tottenham, voci su Nike come “title sponsor” del nuovo stadio è stato ...

Tottenham - problemi nel Nuovo stadio : manca lo spazio per battere i calci d'angolo : Una delle domande più frequenti in Inghilterra riguarda il costo del nuovo impianto del Tottenham , ormai vicino all'inaugurazione ufficiale, il club ha annunciato che la prima gara si giocherà ad ...

Nuovo stadio - ultimatum della Premier League al Tottenham : Esordio Tottenham Nuovo stadio – Il Tottenham non potrà spostarsi nel suo Nuovo stadio durante questa stagione, a meno che gli Spurs non si spostino nel loro Nuovo impianto a partire dalla prossima partita in casa. Lo ha stabilito la Premier League che, secondo il “Times”, avrebbe fatto sapere al club londinese che dovrà disputare […] L'articolo Nuovo stadio, ultimatum della Premier League al Tottenham è stato realizzato da Calcio e ...

Stadio San Siro - pronto il progetto per un Nuovo impianto : il Meazza sarà demolito : Milano è pronta a dire addio a uno dei simboli della sua città. Teatro delle partite di Inter e Milan, di concerti storici a partire da quello di Bob Marley nel 1984 e delle gare dei Mondiali di Italia 90, lo Stadio Meazza di San Siro verrà demolito. L’idea delle due società milanesi di dotarsi di un nuovo impianto al passo con i tempi, imprescindibile nel calcio moderno per lottare con i migliori club europei, era già in piedi da tempo. ...

Nuovo stadio - Sala : “Ora attendiamo un progetto concreto” : Nuovo stadio Milano Sala. Si fa strada sempre di più la possibilità di avere un Nuovo stadio a Milano, ancora una volta condiviso da Milan e Inter, che ritengono questa possa essere la strada migliore per crescere e per incrementare gi introiti. L’idea non trova però il totale accoglimento da parte del sindaco Giuseppe Sala, […] L'articolo Nuovo stadio, Sala: “Ora attendiamo un progetto concreto” è stato realizzato da ...

Sala - stadio Nuovo? attendo il progetto : ANSA, - MILANO, 05 MAR - Su un possibile nuovo stadio a Milano "credo che gli incontri tecnici sono stati fatti tutti e servivano anche a chiarire cosa effettivamente si può costruire e quali sono i ...

Calcio - Serie A : addio San Siro? Milan e Inter pensano al Nuovo stadio : Milan ed Inter dicono addio a San Siro? Dai quotidiani in edicola oggi sembra proprio che i due club Milanesi abbiano ormai deciso di costruire un nuovo stadio, vicino comunque a quello vecchio, che verrebbe a quel punto demolito. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan, nella figura del suo Amministratore Delegato, Ivan Gazidis, avrebbe già pronto il progetto e sta solo aspettando la risposta dell’Inter, che pare comunque essere ...