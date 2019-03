Nuovo stadio della Roma | arrestato il presidente del consiglio comunale De Vito M5s

Nuovo stadio Roma - costo 1 miliardo di euro. Progetto dal 2014 - lavori mai partiti : Il Campidoglio è sotto shock. Marcello De Vito , presidente M5s dell'assemblea di Roma, è stato arrestato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta della Procura sul Nuovo stadio della Roma . Il ...

Marcello De Vito (M5S) arrestato per corruzione nell’inchiesta sul Nuovo stadio della Roma : Per i giudici il presidente del consiglio comunale l’avrebbe intascato elargizioni anche da Parnasii. Perquisiti anche i suoi uffici in Campidoglio. nell’inchiesta sono coinvolti anche gli imprenditori e costruttori

Marcello De Vito arrestato per tangenti sul Nuovo stadio Roma/ Tornado in casa M5s : Marcello De Vito, consigliere comunale di Roma del M5s è stato arrestato stamane con l'accusa di corruzione: tangenti sul nuovo stadio Roma

Roma - presunte tangenti per il Nuovo stadio : arrestato Marcello De Vito del M5S : Un terremoto giudiziario ha coinvolto in queste ore il Movimento Cinque Stelle della capitale. I carabinieri, in seguito all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare da parte del dip del Tribunale di Roma, hanno proceduto all'arresto di Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina, e di altre 3 persone (due delle quali sono ai domiciliari), accusate a vario titolo di corruzione. Secondo le ipotesi dei pm Barbara Zuin e Luigia ...

Roma - arrestato l'M5S De Vito "Tangenti per il Nuovo stadio" : L'indagine ha fatto luce su una serie di operazioni corruttive realizzate da imprenditori attraverso l'intermediazione di un avvocato ed un uomo d'affari che fungono da raccordo con il Presidente dell'Assemblea comunale Segui su affaritaliani.it

Nuovo stadio Roma : arrestato il presidente 'pentastellato' dell'assemblea capitolina per presunte tangenti : Nuovo stadio Roma, le difficoltà nella realizzazione dell'opera proseguono, un Nuovo intoppo sembra poter rallentare ancora l'a nascita dell'impianto arrestato il presidente dell'assemblea capitolina ...

Nuovo stadio della Roma - arrestato per corruzione Marcello De Vito - M5S - : E' stato arrestato Marcello De Vito , presidente 5 Stelle dell'assemblea di Roma. E' indagato per corruzione: avrebbe favorito il progetto per lo stadio della Roma del costruttore Luca Parnasi . Nell'...

Nuovo stadio Roma : arrestato il presidente “pentastellato” dell’assemblea capitolina per presunte tangenti : Nuovo stadio Roma, le difficoltà nella realizzazione dell’opera proseguono, un Nuovo intoppo sembra poter rallentare ancora l’a nascita dell’impianto arrestato il presidente dell’assemblea capitolina di Roma Marcello De Vito. I carabinieri del comando provinciale di Roma stanno dando esecuzione alla misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Roma nei confronti di 4 persone, per due indagati è stata disposta la ...

Tottenham - ufficiale : esordio nel Nuovo stadio il 3 aprile : Tottenham inaugurazione nuovo stadio – Il Tottenham Hotspur è finalmente pronto a inaugurare il suo nuovo stadio. Il club inglese ha fatto sapere che il match d’esordio nel nuovo impianto sarà il 3 aprile, contro il Crystal Palace. Una decisione presa a seguito del risultato nell’incontro di FA Cup tra Brighton e Millwall. «Dopo la […] L'articolo Tottenham, ufficiale: esordio nel nuovo stadio il 3 aprile è stato realizzato da Calcio ...

Lazio a Raggi - Flaminio? no - Nuovo stadio : ANSA, - ROMA, 14 MAR - Sì alla realizzazione dello stadio delle Aquile, "no" categorico alla ristrutturazione del Flaminio. La Lazio replica alla sindaca di Roma Virginia Raggi, che oggi ha rilanciato ...

La Lazio pronta a presentare il progetto del Nuovo stadio : Botta e risposta sul tema stadio tra il sindaco di Roma Virginia Raggi e Arturo Diaconale, reponsabile della comunicazione della Lazio. La Raggi, intervistata su Radiosei, aveva lanciato la provocazione: “Quale stadio? Io sono in attesa che il presidente Lotito mi formuli una proposta. Ho provato a sponsorizzare la proposta che so cara ai tifosi […] L'articolo La Lazio pronta a presentare il progetto del nuovo stadio è stato ...

Atalanta - Zapata e il Nuovo stadio. Così Zingonia accarezza gli eurosogni : Atalanta come Barcellona e Tottenham. Messa Così, vengono subito in mente ipotetiche e meravigliose serate da Champions League, la competizione dei sogni. Uno di quelli che, da queste parti, di ...

Tottenham - voci su Nike come “title sponsor” del Nuovo stadio : Naming rights nuovo stadio Tottenham – Il Tottenham ha comunicato di recente che nel mese di aprile si trasferirà ufficialmente nel suo nuovo stadio, sorto sulle ceneri dello storico “White Hart Lane”. Il club londinese ha comunicato che ci saranno due test match a diversi livelli di capienza, prima di inaugurare ufficialmente l’impianto con una […] L'articolo Tottenham, voci su Nike come “title sponsor” del nuovo stadio è stato ...

Tottenham - voci su Nike come “title sponsor” del Nuovo stadio : Naming rights nuovo stadio Tottenham – Il Tottenham ha comunicato di recente che nel mese di aprile si trasferirà ufficialmente nel suo nuovo stadio, sorto sulle ceneri dello storico “White Hart Lane”. Il club londinese ha comunicato che ci saranno due test match a diversi livelli di capienza, prima di inaugurare ufficialmente l’impianto con una […] L'articolo Tottenham, voci su Nike come “title sponsor” del nuovo stadio è stato ...