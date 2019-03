Nuova Zelanda | dopo l' attentato il Primo Ministro lancia una lotta globale al razzismo

Dopo la strage in Nuova Zelanda - tra gli 007 in Ue allarme rosso sul terrorismo "bianco" - di U. De Giovannangeli - : ... una guerra santa bianca, che significa rendere omogenea e aderente "ai valori tradizionali inglesi" questa terra che oggi invece ospita persone provenienti da ogni angolo del mondo ed è un crogiolo ...

Dopo la strage in Nuova Zelanda - tra gli 007 in Ue allarme rosso sul terrorismo “bianco” : allarme rosso per il terrorismo "bianco". Un attacco in stile neozelandese potrebbe avvenire anche in Europa. Una Europa dove l'estremismo radicale di destra, islomofobo, suprematista, è in costante crescita. A confermarlo è un documentato report di Associated Press. I servizi di intelligence europei hanno da anni aumentato la sorveglianza dei gruppi di estrema destra che sono visti come una minaccia crescente e in grado di attuare ...

Attentato in Nuova Zelanda : il sincero (e particolare) omaggio di Meghan

Nuova Zelanda - killer pronto a 3°attacco : 11.48 L'autore della strage in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, aveva pianificato un altro attacco. Lo riferisce il capo della polizia. Secondo la polizia, Brenton Tarrant, si stava recando sul luogo del terzo attacco programmato quando è stato arrestato. Gli investigatori avrebbero individuato il terzo obiettivo, ma non forniscono dettagli perché l'inchiesta è ancora in corso.

Nuova Zelanda : premier - lotta a razzismo : Quindi, "se vogliamo vivere in un mondo sicuro, tollerante e inclusivo, non possiamo pensare in termini di confini", ha sottolineto Ardern, sollecitando una lotta "globale" contro l'ideologia ...

Meghan Markle in Nuova Zelanda dopo l euro attentato terroristico. Nessuna maternità per la duchessa : Secondo i comunicati ufficiali che sono stati diramati dai profili ufficiali della Royal Family, Meghan Markle dovrebbe essere in congedo per maternità. Niente impegni ufficiali, solo riposo. Invece ...

Nuova Zelanda - bloccati i siti che non hanno cancellato il video dell’attentato : Schermata visualizzata in un tentativo di accesso a uno dei siti bloccati in Nuova Zelanda (screenshot da Firefox) In Australia e Nuova Zelanda numerosi siti internet per la condivisione di contenuti multimediali sono stati bloccati a seguito della sparatoria avvenuta in due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda, venerdì 15 marzo. siti come 4chan, zerohedge, bestgore o documentingreality, che spesso ospitano discussioni che urtano la ...

Meghan Markle sorprende in pubblico : a lutto per la Nuova Zelanda : Meghan Markle ha di nuovo interrotto il congedo maternità per omaggiare le vittime della strage in Nuova Zelanda. Nonostante sia all’ottavo mese di gravidanza, la Duchessa del Sussex ha accompagnato il marito Harry alla New Zealand House di Londra per commemorare le 50 persone morte nell’attentato alle due moschee. La Regina Elisabetta, impegnata con Kate Middleton, ha espressamente chiesto a Meghan e Harry di presenziare alla ...

Attentato Nuova Zelanda - in carcere 44enne che ha condiviso sul web il video del massacro. Ha simpatie neonaziste : Ha condiviso su internet il video del massacro alla moschea di Christchurch, in Nuova Zelanda: per questo motivo un 44enne è finito in carcere, in attesa della prossima udienza, fissata ad aprile. Si chiama Philip Arps ed è proprietario di un’azienda che ha furgoni decorati con stemmi neonazisti. Dovrà rispondere di due capi d’accusa: rischia 14 anni di carcere per ognuna delle accuse. In tribunale Arps, in t-shirt e pantalone della tuta, non ha ...

Nuova Zelanda - arrestato chi ha condiviso il video della strage. Fermato un terzo attacco : In Nuova Zelanda continuano le indagini sulla strage nelle moschee di Christchurch: mentre il Paese è in lutto per i funerali di alcune delle 49 vittime, è stato arrestato un uomo di 44 anni accusato di aver condiviso sui social network il video del massacro. La polizia, intanto, fa sapere di aver Fermato un terzo attacco, che Brenton Tarrant era pronto a mettere a segno senza l'intervento degli agenti.Continua a leggere

Nuova Zelanda : il killer stava andando a fare un terzo attentato quando è stato fermato : L'autore della strage di venerdì scorso nelle due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, aveva pianificato un altro attacco : lo ha detto il capo della polizia, Mike Bush. Secondo la polizia, il ...

Nuova Zelanda - funerali vittime strage : 3.13 Sono cominciati i primi funerali di due delle 50 vittime dell'attentato di Cristchurch, in Nuova Zelanda. La polizia ha intanto diffuso i primi nomi di 5 vittime dell'attacco, tutti maschi, morti nella moschea di al Noor. Tra loro anche un bimbo di 3 anni. Le altre vittime sono Hati Mohemmed Doud Nabi, 71 anni, Mohsen Mohammed al Harbi di 63, Junaid Ismail, di 36-tutti neozelandesi - e Kamel Mohd Kamal Amel Darwish, 38enne originario ...

Sparatorie di Christchurch : l’attacco terroristico in Nuova Zelanda : Si ritiene che l’uomo accusato di attacchi alla moschea gemella di venerdì nella città della di Christchurch, in Nuova Zelanda, abbia agito da solo.. L’australiano Brenton Tarrant, 28 anni, un suprematista bianco auto-descritto, ha trasmesso in diretta l’attacco su Facebook. Non si ritiene che altri tre arrestati siano stati coinvolti, ha dichiarato il commissario della polizia Mike Bush. I tributi sono stati pagati per le 50 ...

Facebook - Youtube e la sparatoria in Nuova Zelanda : cosa è successo - e perché è facile che si ripeta - : ... a fronte della convinzione dell'uomo-utente, e ci ricorda quanto sia difficile ipotizzare soluzioni definitive in un'economia, quella digitale, che funziona sulla rapidità di caricamento e fruizione ...