Nuova sconfitta legale per Monsanto | erbicida causa il cancro

Nuova Zelanda - la decisione dell’attentato dopo la sconfitta in Francia di Marine Le Pen : L'attentato in Nuova Zelanda, a Christchurch, è stato portato avanti da Brenton Tarrant, uno degli assalitori, che ha pianificato il tutto negli ultimi due anni. Tra gli eventi scatenanti non solo l'attentato di Stoccolma del 2017, come descrive lui stesso nel manifesto, ma anche le elezioni francesi in cui Emmanuel Macron ha sconfitto Marine Le Pen.Continua a leggere

Nuova sconfitta per la May : Come si vede dagli ultimi dati sul manifatturiero, e dall'andamento della bilancia commerciale bilaterale, l'economia USA ha cominciato a risentire parecchio delle frizioni, Vedi Lampi del 1 marzo ...

Brexit - Nuova sconfitta per May : il Parlamento britannico boccia l'accordo - ora no-deal o proroga : Le modifiche riguardano il backstop, per il confine irlandese, e "rafforzano l'intesa per il ritiro e la dichiarazione politica". Lo ha affermato il ministro britannico David Lidington. l'accordo, ha ...

Brexit. Nuova sconfitta per Theresa May - il Parlamento britannico boccia l'accordo : Le modifiche riguardano il backstop, per il confine irlandese, e "rafforzano l'intesa per il ritiro e la dichiarazione politica". Lo ha affermato il ministro britannico David Lidington. l'accordo, ha ...

Brexit - Theresa May verso Nuova sconfitta in parlamento : I cambiamenti all’accordo su Brexit riducono ma non eliminano il rischio che la Gran Bretagna resti legata all’Unione Europea per un periodo indefinito. I rischi legali che il Regno Unito non abbia gli strumenti per uscire unilateralmente dal protocollo con la Ue restano invariati. Lo afferma il parere, molto atteso, del procuratore generale britannico Geoffrey Cox...