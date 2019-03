Nuova Peugeot e-208 | tra le elettriche punta al primato nelle vendite in Italia

Ginevra - il principe dei Saloni. Tutto pronto per l'89edizione : dalla Ferrari F8 Tributo alla Nuova Peugeot 208 : Nel mondo delle auto a due motori sta per fare il suo debutto anche Subaru che presenterà il suo nuovo sistema benzina-elettrico destinato a motorizzare buona parte della propria gamma. Tempo di ...

Peugeot - attesa quasi finita per Nuova 208 anche elettrica : Nello stand di Ginevra ci sar anche il concept 508 Peugeot Sport Enginereed che prefigura una linea di modelli ...

Nuova Peugeot 208 : anteprima pre-Ginevra : Il rapporto con l’auto è in profonda evoluzione e la transizione energetica è una reale opportunità: Nuova Peugeot 208 viene proposta, sin dal lancio, con tre diverse alimentazioni: elettrica, benzina o Diesel. La scelta del modello non viene più vincolata dall’alimentazione e si può quindi avere l’auto preferita con il motore più adatto alle proprie […] L'articolo Nuova Peugeot 208: anteprima pre-Ginevra sembra essere il primo su ...

Peugeot 208 - utilitaria a chi? Ora è tutta Nuova - ed è pure a emissioni zero – FOTO : A chi hai detto ‘utilitaria’? Se potesse, la nuova Peugeot 208 risponderebbe così a chiunque osasse accostarla a un concetto di auto che, di fatto, è praticamente estinto. Questione di mercato, lo stesso che esige stile e tecnologia anche dalle auto di taglia compatta, le più amate dagli italiani. E questa parigina ha tutte le carte in regola per far girare parecchie teste: a cominciare da un design personale, caratterizzato da due ...

Nuova Peugeot 208 - l'auto icona è anche 100% elettrica : Nuova Peugeot e-208 offre tre modalità di guida - Eco, Normale e Sport - e due modalità di frenata - moderata, simile a quella di un veicolo termico, e aumentata, con una decelerazione controllata ...

Nuova Peugeot 208 pronta al debutto del Salone di Ginevra anche in versione elettrica : La Nuova e-208, è riconoscibile per la mascherina in colore con la carrozzeria e dispone di tre diverse modalità di guida: eco, normal e sport. Con le batterie da 50 kWh garantite 8 anni o 160.000 km ...

Nuova Peugeot 208 : la piccola - grande rivoluzione del Leone [GALLERY] : La Nuova generazione di 208 si afferma per il suo design personale, che trasmette modernità ed energia l rapporto con l’utilizzo dell’automobile è in profonda evoluzione e la transizione energetica è una reale opportunità; Nuova Peugeot 208 viene proposta, sin dal lancio, con tre diverse alimentazioni: elettrica, benzina o Diesel. La scelta del modello non viene più vincolata dall’alimentazione e si può quindi avere l’auto preferita con il ...

Peugeot 208 - Svelata la Nuova generazione - pronta alla svolta elettrica : Totalmente riprogettata, basata sulla più recente piattaforma modulare del Gruppo PSA e già pronta per l'elettrificazione: è la nuova Peugeot 208, che debutta al Salone di Ginevra. Il salto avanti tecnico e stilistico è importante e apre un rinnovamento del segmento B che presto coinvolgerà anche altri brand. La 208 debutterà sul mercato in autunno, ma le prenotazioni si apriranno online entro brevissimo tempo. Il design strizza l'occhio ...

Alla Nuova Peugeot 508 il premio Stradivari 2019 : Non mancano altri collegamenti al mondo della musica, come l'impianto audio curato da FOCAL, leader internazionale dell'acustica. Nel ricevere lo Stradivari 2019, Giulio Marc D'Alberton di Peugeot ...

1934 - nasce la Nuova aerodinamica Peugeot" : Tecnica e design nel mondo automotive vissero alcuni dei loro momenti più significativi intorno agli anni trenta e Peugeot, in particolare, si dedicò con grande successo nella ricerca di soluzioni aerodinamiche in grado ...