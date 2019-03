Non solo Tor Di Valle. Ecco le accuse che hanno portato all'arresto di De Vito : Ci sono due foto che circolano a Roma in queste ore e stanno lì ad inchiodare Marcello De Vito alla logica più feroce del contrappasso karmico. Nella prima, che risale al dicembre 2014, c’è il futuro potentissimo presidente grillino dell’assemblea capitolina seduto al tavolo di una conferenza stampa

Non si vive di solo… calcio! Del Piero si dà alla ristorazione - l’ex Juventus rileva un locale a Milano : Del Piero si dà alla ristorazione: non solo calcio nella vita dell’ex attaccante, Alessandro pronto a rilevare un locale a Milano Alessandro Del Piero amplia i propri affari. Dopo aver aperto il ristorante ”Numero 10” a Los Angeles circa un anno fa, l’ex calciatore della Juventus pare sia intenzionato a rilevare un locale in zona Piazza Gae Aulenti a Milano. Secondo la rivista ‘Chi’, lo sportivo non si ...

Mercato Juventus : Non solo Ramsey - arriva anche la nuova mezz’ala! : Mercato Juventus- Bianconeri scatenati sul fronte Mercato, soprattutto per ciò che riguarda la linea mediana. Dopo l’ufficialità dell’affare Ramsey, la Juventus sembrerebbe esser intenzionata a mettere le mani su un nuovo centrocampista, capace di intraprendere al meglio, sia la fase difensiva, sia quella offensiva. Un centrocampista completo, capace di inserirsi negli spazi, ma abile anche […] More

Elisa Isoardi smentisce in diretta la sua gravidanza : "Non sono incinta - solo ingrassata" : Elisa Isoardi è stufa dei continui pettegolezzi che girano su di lei. Oltre a vedersi attribuire un nuovo fidanzato diverso ogni settimana, la conduttrice de 'La Prova del Cuoco' recentemente è stata ...

Non è (solo) il coding che deve essere insegnato - ma l’informatica. Parola di Hadi Partovi : In un mio recente post ho discusso delle relazioni tra informatica e coding nell’ambito dell’istruzione scolastica. Ne è scaturito un interessante dibattito sui social, nel corso del quale c’è chi ha “parteggiato” per il coding e chi per l’informatica. Dal momento che il coding (cioè la programmazione informatica) è parte dell’informatica (come discusso qua, qua e qua) ritengo utile sentire un’autorevole posizione a proposito di cosa vada ...

Inter - Non solo Modric : altro obiettivo dal Real Madrid : L' Inter si prepara a vivere un'estate di profonda rivoluzione nella rosa e, secondo il Corriere dello Sport , guarda in casa del Real Madrid in cerca di saldi. Oltre a Luka Modric, obiettivo già un anno fa, si aspettano novità sul futuro di Toni Kroos , che potrebbe lasciare le Merengues per provare ...

Il Congresso di Verona sulla Famiglia Non è solo propaganda : Medievalisti, fascisti, omofobi, retrogradi, bigotti. Ma anche antifemministi, antigay, antiabortisti. Questi e molti altri appellativi (oltre a insulti veri e propri) sono stati rivolti a organizzatori e partecipanti della tredicesima edizione del Congresso mondiale delle famiglie, che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo.Vero è che tra gli ospiti presenti ci sono volti noti della galassia ultraconservatrice. Tra questi il ...

Arresto De Vito - Matteo Renzi : “Persone serie sono garantiste sempre - Non solo con gli amici” : In un post su Facebook Matteo Renzi critica l'atteggiamento dei Cinque Stelle, che ieri hanno chiesto le dimissioni di Nicola Zingaretti, dopo la notizia dell'indagine a suo carico: "Le persone serie sanno che la giustizia è una cosa seria. E che fanno testo solo le sentenze dei tribunali, non il fango sul web. Gli altri invece hanno un altro nome: si chiamano ipocriti".Continua a leggere

Non solo "accordo commerciale" - per Xi Jinping è "un patto strategico" fra Cina e Italia : Viene citata ben nove volte la parola "Amicizia" nell'intervento del presidente cinese, Xi Jinping, sulle colonne del Corriere della Sera, alla vigilia della visita storica in Italia che porterà alla firma di un memorandum of understanding fra Italia e Cina."La Cina e l'Italia sono rispettivamente emblema della civiltà orientale e occidentale e hanno scritto alcuni dei più importanti e significativi capitoli della storia ...

Con Instant Family Mark Wahlberg ci ricorda che Non è (solo) tutto muscoli : Mark Wahlberg piace sia come macho che come tenero padre di famiglia. Da una parte ha interpretato Max Payne, Deepwater, Transformers, Red Zone-22 miglia di fuoco e The Departed, dall’altra i due capitoli di Ted e Daddy’s Home a cui si aggiunge ora Instant Family (nelle sale dal 21 marzo), una commedia di Sean Anders (Daddy’s Home) che affronta con ironia il tema dell’adozione. Pete (Walberg) ed Ellie (Rose Byrne) sono una coppia che vorrebbe ...

Il Congresso delle famiglie che sta scaldando gli animi (Non solo a Verona) : Verona si prepara ad ospitare, dal 29 al 31 marzo, il World Congress of Families, un Congresso sulla famiglia che rischia di trasformare Verona per qualche giorno in un teatro di guerra ideologica. La manifestazione ha avuto il benestare del Ministro della Famiglia, il leghista Lorenzo Fontana, le cui idee su temi come diritti degli omosessuali e aborto sono note, e conterà tra i partecipanti anche il Ministro degli Interni Matteo ...