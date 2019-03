' Non siamo più bambini' | il trailer anticipa la stagione di ' Stranger Things 3' su Netflix

«Non siamo eterni ragazzi e vogliamo diritti» - al via in tutta Italia il DownTour : Nicolò, Serena e le altre persone con sindrome di Down, circa 40mila nel nostro Paese, vorrebbero vivere la loro vita come gli altri, a scuola, nel mondo del lavoro, nel tempo libero, nelle relazioni ...

Cavaliers - Damon Jones e la zuppa bollente lanciatagli da J.R. Smith : “Non ci siamo parlati per 3 mesi - ecco la verità” : Damon Jones, aiuto allenatore dei Cleveland Cavaliers, ha rivelato la verità in merito al caso della zuppa bollente che costò la sospensione di J.R. Smith durante la scorsa stagione Un anno fa J.R. Smith venne sospeso dai Cleveland Cavaliers per una partita. Il motivo fu alquanto singolare: il giocatore avrebbe tirato a Damon Jones, un aiuto allenatore della franchigia, una scodella di zuppa! La storia è rimasta all’oscuro di tutti ...

Chadia Rodriguez : «Noi giovani Non siamo razzisti» : Chadia Rodriguez, la donna più famosa della trap italianaChadia Rodriguez, la donna più famosa della trap italianaChadia Rodriguez, la donna più famosa della trap italianaChadia Rodriguez, la donna più famosa della trap italianaQuesta intervista è tratta dal numero 12 di Vanity Fair in edicola fino a martedì 26 marzo 2019 Eccola che entra ridendo sui tacchi alti, dentro a pantaloni neri a rete e a una maglia che le lascia scoperto l’ombelico, ...

“Siamo terrapiattisti - ambasciatori fuori da ogni giurisdizione planetaria e quindi il biglietto Non lo paghiamo” : treno bloccato per un’ora - 4 folli denunciati : Hanno bloccato un intercity sulla Milena-Genova per oltre un’ora sostenendo che erano “terrapiattisti, ambasciatori fuori da ogni giurisdizione planetaria e quindi il biglietto del treno non lo paghiamo“. E non c’e’ stato modo per i controllori del Milano Ventimiglia di far ripartire il convoglio fermo alla stazione di Pavia. Alla fine la vicenda surreale è finita dai carabinieri con i quattro terrapiattisti ...

“Siamo andati a combattere in Siria per un ideale : Non siamo mercenari” : Hanno rischiato la vita per sconfiggere il Califfato nero. Alcuni di loro sono morti, come Lorenzo Orsetti, ucciso ieri dai jihadisti a Baghuz. Ma i volontari italiani che hanno combattuto lo Stato islamico adesso rischiano di essere considerati “socialmente pericolosi”. A Torino, il prossimo 25 marzo, i giudici dovranno decidere se far scattare contro cinque di loro misure di sorveglianza speciale. “Ci batteremo contro questa criminalizzazione ...

“Siamo Terrapiattisti e Non paghiamo il biglietto” : treno Intercity fermo un’ora a Pavia. Denunciate quattro persone : “Siamo Terrapiattisti, ambasciatori diplomatici fuori da ogni giurisdizione planetaria“. Così quattro uomini italiani di età compresa tra i 26 e i 43 anni hanno motivato ai carabinieri il loro rifiuto di pagare il biglietto dell‘Intercity a bordo del quale stavano viaggiando. Come riferisce il Corriere della Sera, il fatto è accaduto alla stazione di Pavia: i quattro stavano viaggiando a bordo del treno che da Milano è diretto ...

Marielle Franco Non è più sola - ora siamo migliaia. E faremo resistenza al governo Bolsonaro : Sono una donna e vivo in Brasile da dieci anni. Sono arrivata qui nel periodo in cui tutto sembrava possibile, quando nei pensieri di molti c’era la certezza che gli anni di buio sarebbero rimasti per sempre nel passato. Quando i figli di domestiche cominciarono ad entrare all’università, quando arrivò il primo uomo nero con i dreadlocks (il cantante Gilberto Gil) al Ministero della Cultura, quando le terre semiaride del Nord Est cominciarono a ...

Ong Mediterranea sfida Salvini : "La direttiva Non vale - siamo italiani". Asse con Sea Watch - sospetto in Libia : "La direttiva di Matteo Salvini non vale: è subordinata a legge e convenzioni internazionali''. Così, su Twitter, Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans della nave Mare Ionio, rilancia la battaglia per far sbarcare l'imbarcazione battente bandiera italiana a Lampedusa, a fronte