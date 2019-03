Nominato il nuovo CdA del Trapani Calcio

Autogrill - Paolo Zannoni è stato Nominato nuovo Presidente : Il Consiglio d'Amminsitrazione di Autogrill S.p.A., che si è riunito in queste ore, ha nominato, per cooptazione, Paolo Zannoni amministratore della società e Presidente. Il suo nome andrà a sostituire quello di Gilberto Benetton, scomparso lo scorso ottobre a Treviso.Zannoni vanta una lunga carriera professionale a livello internazionale. Il neo Presidente, infatti, ha ricoperto il ruolod i Advisory Director per Goldman Sachs International ed è ...