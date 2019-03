Nokere Koerse | brutta caduta di Van der Poel | la Sunweb si sblocca con Bol

Nokere Koerse 2019 : successo in volata per Cees Bol! Battuti Ackermann e Philipsen - brutta caduta per Moschetti : Primo successo da professionista per il giovane olandese Cees Bol, trionfatore della Nokere Koerse 2019, classica belga di categoria 1.HC. Il corridore del Team Sunweb ha disputato una volata di assoluto valore approfittando del supporto della propria formazione dopo la caduta del tedesco Max Walscheid, capitano designato alla vigilia. Sul traguardo di Nokere, collocato a 195.6 km dalla partenza di Deinze, il promettente olandese ha regolato il ...