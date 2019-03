' Noi gli eroi' | esce oggi il videoclip del nuovo singolo del cantautore romano Edo

Arresto De Vito - nel M5s è l'ora dell'orgoglio : "Ma Noi siamo diversi" : All'indomani di Mafia Capitale Beppe Grillo invocò le dimissioni della giunta e la "disinfestazione" del Campidoglio. Oggi...

Roma - arresto De Vito. Zannola (consigliere PD) “Noi siamo garantisti ma oggi cade il castello costruito dal M5S in questi anni” : Giovanni Zannola, consigliere del Partito Democratico di Roma Capitale, è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente, e ha commentato l’arresto per corruzione del presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito, nell’ambito dell’inchiesta della Procura sullo stadio della Roma. Sull’arresto di Marcello De Vito. “Bisogna essere garantisti fino in fondo, attendere che la ...

Tenetevi Alberto Tomba - Sanremo e gli sci dritti da due metri. Noi abbiamo i nostri eroi : “Sai come avrebbe fatto Albertone? Zim-zum-zam, un-due-tre…”. La sua mano scatta, destra-sinistra, imitando il passaggio tra le ultime porte prima dell’arrivo. “Braccia al cielo, primo!”. Lui, Albertone, è lì, ospite d’onore al parterre della Gran Risa da vent’anni. E mostra a tutti come avrebbe affrontato le curve finali dello slalom gigante. Velocissimo, un portento. Il migliore. E non importa che, proprio di fronte ai suoi occhi, abbia appena ...

I Viaggiati - ovvero i popoli che vivono meglio senza di Noi : Gli jarawa, isole AndamaneGli jarawa, isole AndamaneI sentinelesi, isole AndamaneI kayan, ThailandiaLe Riserve delle Tigri, IndiaPigmei, boscimani, masai, AfricaPigmei, boscimani, masai, AfricaI Baka, CongoI popoli incontattatiI popoli incontattatiI Cogui, ColombiaC’è una protervia culturale che da secoli spinge l’Occidente a portare nel mondo la propria cultura, religione, forma politica. E ancora, abitudini, etica, o anche solo «noi stessi» in ...

Congresso famiglie a Verona - boicottati sui social alberghi partner dell evento. Di Maio 'Lega festeggia il Medioevo - Noi no' : Cronaca La destra raduna antiabortisti e antigay, a Verona il meeting della famiglia sovranista dal nostro inviato GIAMPAOLO VISETTI Nel frattempo anche l'Università di Verona esce allo scoperto e ...

Famiglia : organizzatori - Noi come ai tempi della segregazione : Verona, 19 mar. (AdnKronos) - “Noi come i neri ai tempi della segregazione. Non solo non si doveva organizzare un Congresso sulle Famiglie ma i papà, le mamme e i bambini non devono avere ospitalità negli alberghi di Verona secondo la dittatura del pensiero unico, ragion per cui è iniziato il boicot

Michael Jackson - “Paris e Prince non sono figli suoi. Noi non abbiamo mai fatto sesso - ho solo offerto la mia pancia” : la rivelazione di Debbie Rowe : “Paris e Prince non sono figli di Michael Jackson“. A dare questa notizia shock è Debbie Rowe, la seconda moglie del “Re del Pop”, che in un’intervista al tabloid britannico The Sun ha rivelato di non aver “mai fatto sesso con lui”. “Michael era un uomo divorziato, solo e voleva avere figli, io ero quello che ha detto: ‘Avrò i tuoi figli’. Ho offerto la mia pancia, è stato un regalo, è ...

Il grido d'accusa degli italo-venezuelani che si sono trasferiti in Uruguay : 'Noi abbandonati dall'Italia' : Alcuni effetti di questa crisi si possono vedere anche in Uruguay dove negli ultimi anni è cresciuto enormemente il numero di cittadini venezuelani favoriti anche da un politica migratoria di ...

Gli studenti del Galiei-Campailla di Modica a Selfie di Noi : Gli studenti del Galilei-Campailla di Modica nell'ambito di un percorso alternanza scuola lavoro partecipano a Selfie di noi con la Gemma Edizioni

Running - basta alle solite gare piatte (e Noiose) con l'Ecotrail e gli altri «urban trail» : Tutto è partito dalla capitale francese dodici anni fa. L**'EcoTrail di Parigi**, nella distanza più lunga (80 chilometri, ma ci sono anche prove da 45, 30 e una più accessibile da 18) è l'urban trail più famoso al mondo. Un evento magico che nel weekend del 16/17 marzo ha animato la capitale francese registrando il record di 11500 partecipanti. Nella gara più lunga si parte da fuori città, dall’Ile de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, nei ...

Gattuso : “Inter meglio di Noi. Lite Biglia-Kessié? Per me è la sconfitta più brutta” : Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta nel derby. Il tecnico del Milan ha analizzato la partita e si è detto amareggiato per il bruttissimo episodio tra Biglia e Kessié, protagonisti in negativo di una Lite in panchina dopo la sostituzione del calciatore ivoriano. Di seguito le parole dell’allenatore rossonero. Sulla partita: “L’Inter ha fatto molto meglio di noi nel primo tempo, nel secondo ...

Milan - Bakayoko : 'Per Noi è un buon momento : vogliamo vincere il derby' : Tiémoué Bakayoko , centrocampista del Milan, ha parlato a Sky Sport prima del derby di Milano: 'Per noi è un buon momento: quando giochi un derby lo vuoi vincere, vuoi giocare bene. E noi vogliamo farlo'.