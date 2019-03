blogo

(Di mercoledì 20 marzo 2019)Si è gonfiato e si è sgonfiato nell'arco di qualche ora, il piccolo caso che ha coinvoltoe la sua nuova serie animata antologica Love Death & Robots, disponibilea piattaforma da venerdì 15 marzo 2019. Diciotto episodi, della durata variabile, che -ora sappiamo- sono proposti agliin ordine differente. Per qualche ora, però, è circolato il sospetto che a decidere quest'ordine di visualizzazioneepisodi fosse l'dell'utente.A sganciare quella che sembrava essere una bomba che avrebbe potuto gettarenel mare di polemichea raccolta e gestione dei dati personali è stato Lukas Thoms, fondatore dell'organizzazione Lgbt no profit Out in Tech, che su Twitter ha pubblicato due differenti schermate tratte dae relative, appunto, a Love Death & Robots.di...

PaoloSutera : @NetflixIT accusato di usare informazioni sull'orientamento sessuale degli abbonati: 'Informazioni che neanche abbi… - tvblogit : Netflix accusato di usare informazioni sull'orientamento sessuale degli abbonati… - Varych4 : #Netflix accusato di usare informazioni sull'orientamento sessuale degli abbonati… -