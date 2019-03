Nel ricordo di Davide - Francesca Fioretti si racconta : “il destino mi ha rapinato - ero terrorizzata dall’idea di volere meno bene a mia figlia” : La compagna di Davide Astori ha provato ad aprire il suo nuovo mondo, raccontando questi difficilissimi mesi senza il suo Davide Una disgrazia immane, una perdita tremenda che ha cambiato per sempre la vita di Francesca Fioretti. Il 4 marzo dello scorso anno il suo Davide Astori si è spento, lasciandola da sola con una bimba da crescere. Instagram @Francesca_Fioretti Un giorno impossibile da dimenticare, un colpo al cuore troppo forte che, ...

Serie A - Cagliari-Fiorentina Nel 'non' ricordo di Davide Astori : cori vergognosi : Cagliari-Fiorentina, giocata in un ormai quasi consueto venerdì sera di Serie A, è la partita in cui l'unico punto di incontro tra le due squadre, e soprattutto tra le due tifoSerie, doveva essere il dolce ricordo di Davide Astori, compianto e amatissimo capitano di entrambe le compagini. L'applauso di tutto lo stadio, al tredicesimo minuto, unisce le due tifoSerie e nessuno immagina che da lì a poco si registrerà un'altra, l'ennesima, pagina ...

Inter - niente coreografia al derby. La Nord : “No a ricordo per BelardiNelli” : La Curva Nord dell’Inter non farà alcuna coreografia nel derby di domenica contro il Milan. Lo ha reso noto la stessa tifoseria organizzata nerazzurra, con un comunicato sul proprio sito. La decisione arriva in seguito al no ad uno striscione in ricordo di Daniele Belardinelli, il tifoso scomparso durante gli scontri del 26 dicembre scorso. […] L'articolo Inter, niente coreografia al derby. La Nord: “No a ricordo per ...

Migranti. Pietre d'inciampo a ricordo del giovane con la pagella cucita Nella giacca : ... «I giovanissimi attribuiscono alla pagella il valore di un passaporto, di accreditamento per il mondo », sottolineando come lo studio costituisca al tempo stesso «la spinta e lo strumento per l'...

Luke Perry - Nel reboot di Beverly Hills 90210 ci sarà un suo ricordo : le sei puntate in onda la prossima estate : “Vorrei esprimere tutta la mia gratitudine a tutti coloro che mi stanno dimostrando supporto e mi stanno ricoprendo di amore. Le storie piene di calore della generosità di Luke e della sua gentilezza sono state una grande fonte di consolazione in questo periodo tanto difficile. Gli ultimi undici anni e mezzo al fianco di Luke sono stati gli anni più felici della mia vita, e sono grata di aver potuto trascorrere quel tempo con lui”, ha detto ...

98 anni fa nasceva Gianni AgNelli - il ricordo della Juve : Gianni Agnelli, scomparso nel gennaio 2003, ha fatto la storia della Juve in una vita ricca di successi nello sport ma anche nell'industria e nell'imprenditoria. Una passione carnale per il bianco e ...

I sogni dei bambini in ospedale realizzati Nel ricordo di Giulia : È nata con lei, dalla sua forza di non arrendersi, «conGiulia», una onlus che si rivolge alle scuole e al mondo della sanità per dare spazi di normalità ad altri bambini malati, che vivono per mesi e ...

Brasile. A scuola di riscatto Nel ricordo di Andrea : I bimbi della scuola, al centro Bruno Pescia . La prima cosa che Bruno Pescia ha notato del Brasile è stato il volto serio dei piccoli della favela Garibaldi di Fortaleza, costretti a crescere troppo ...

Monte Nell'armadio a C'è posta per te nonostante il ricordo doloroso del Gf Vip : A C'è posta per te è stato mandato in onda un colpo di scena che è divenuto virale. Luciana Littizzetto, ospitata da Maria De Filippi, ha deciso di chiamare quattro uomini famosi del mondo della televisione come aitanti corteggiatori da sposare. I destinatari dell'invito sono stati l'imprenditore e dj Gianluca Vacchi, l'attore Gabriel Garko, il modello Brando Bertrand e l'ex tronista Francesco Monte. Quest'ultimo ha avuto maggior rilevanza ...

Riverdale 3 - una didascalia commovente Nel ricordo di Luke Perry : 'In Memoriam 1966-2019' : Lunedì 4 marzo è venuto a mancare Luke Perry, un attore i cui personaggi sono rimasti indimenticabili all'occhio del pubblico. La morte dell'attore ha lasciato un vuoto incolmabile per amici, fan e familiari che lo ricordano per la grande generosità. Sono stati numerosi i messaggi nei confronti della star, tra i quali spiccano quelli dei protagonisti della serie televisiva 'Beverly Hills' che ha lanciato Perry verso la notorietà. Non si possono ...

Alessio Bernabei racconta Mi Manchi Prima di Morire - il brano per Carmen Ferreri che “vive Nel ricordo della dipendenza da un amore sofferto” : La dipendenza da un amore sbagliato, da un amore che fa soffrire è la tematica di Mi Manchi Prima di Morire, il brano di debutto di Alessio Bernabei da autore. Lo ha scritto per Carmen Ferreri e sarà contenuto nell'album Più Forti del ricordo, disponibile nei negozi e in digitale da venerdì 8 marzo. In Mi Manchi Prima di Morire Alessio Bernabei ha scritto integralmente sia il testo che la musica, dando vita ad una canzone che ha rapito ...

Viareggio Cup - il premio per il miglior difensore Nel ricordo di Gianluca Signorini : La 71ª edizione della Viareggio Cup si arricchisce di un altro premio, destinato al miglior difensore della manifestazione: un riconoscimento fortemente voluto dalla famiglia del grande capitano del Genoa, Gianluca Signorini, per valorizzare e portare alla ribalta una giovane promessa del calcio. «Siamo molto contenti – ha detto Benedetta, la figlia di Signorini – che il Centro Giovani Calciatori abbia accolto la nostra proposta: mio padre ...

Scomparsa di Ettore Angius - il ricordo commosso di Michele MariNello : 'Ti devo riconoscenza' : Ti devo riconoscenza… non avevo nemmeno vent'anni quando hai deciso di 'investire' su di me: una delega allo Sport che mi ha consentito di iniziare la mia attività politico-amministrativa. Ti ...

Un anno senza Davide Astori - Nel ricordo del calciatore - The Social Post : Se lui non c'è più la sua memoria, nel mondo del calcio, è ancora viva e forte. Un anno senza Davide L'inaspettato decesso di Astori ha avuto un impatto sconvolgente sullo sport in Italia . Per mesi ...