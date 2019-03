Nel Bilancio 2019 tagliati gli straordinari dei Vigili Meno presidio e sicurezza

Il bilancio europeo è pieno di vizi. Correggerli è possibile? Milena GabaNelli in diretta : Milena Gabanelli ne discute con Roberto Gualtieri, Presidente Commissione Problemi Economici e Monetari del Parlamento europeo

Indonesia - inondazioni Nella regione orientale : sale 58 morti il bilancio delle vittime : E’ salito a 58 il bilancio delle vittime dell’alluvione che ha colpito l’Indonesia nella zona di Sentai, al confine con Papua Nuova Guinea. Lo riferisce un portavoce della polizia, Suryadi Diaz, segnalando ai media locali che il numero dei feriti ha superato quota 70. Le piogge torrenziali si sono abbattute da sabato sera su nove distretti della provincia orientale di Jayapura, causando alluvioni che hanno avuto ripercussioni ...

Bilancio - sanità e 'regionali' - Daniele MariNelli attacca Caruso e annuncia proposte - lntervista - : Critico e pungente Marinelli che ha argomentato in modo vivace la posizione politica del gruppo consiliare nei confronti del sindaco Caruso . ' In questi anni abbiamo fatto tante proposte, ma tutte ...

Tonfo di BruNello CuciNelli nonostante il bilancio 2018 : Viaggia in forte ribasso Brunello Cucinelli , che mostra un disastroso -5,97% muovendosi in controtrend rispetto alla salita, seppur timida., dell'intero Listino milanese. Il Gruppo ha annunciato, la ...

Inca presenta Bilancio sociale : 3 mln di pratiche Nel 2017 : Roma, 14 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Un patronato che guarda al futuro, alle nuove sfide che una [...]

Welfare : Inca - presentato Bilancio sociale - 3 mln di pratiche Nel 2017 : Roma, 14 mar. (Labitalia) - Un patronato che guarda al futuro, alle nuove sfide che una società e [...]

Inca presenta Bilancio sociale : 3 mln di pratiche Nel 2017 : Un patronato che guarda al futuro, alle nuove sfide che una società e un mercato del lavoro sempre più frammentato presentano alle organizzazioni sociali che tutelano i diritti di lavoratori e ...

Psg - Nel 2018 bilancio in utile grazie alle cessioni : bilancio Psg 2018 – Conti di nuovo in utile per il Paris Saint-Germain nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2018. Dopo il rosso della passata stagione, la società parigina ha visto tornare il segno positivo a bilancio. Come emerge dai dati resi pubblici dalla DNCG (la direzione di controllo gestione della Lega professionistica francese), il PSG […] L'articolo Psg, nel 2018 bilancio in utile grazie alle cessioni è stato realizzato da Calcio e ...

Terremoto : Pezzopane (Pd) - L’Aquila strangolata Nel decennale. Ancora niente fondi per bilancio. : L'Aquila - “Siamo a metà marzo e sui fondi a sostegno del bilancio del comune delL’Aquila tutto tace. Si tratta di un’inadempienza gravissima, un vero e proprio strangolamento di un comune che rischia il dissesto finanziario nell’anno del decennale del terribile sisma del 2009. Per la prima volta da quei tragici giorni non è stata approvata dalla maggioranza M5s-Lega la norma in grado di consentire di mantenere il bilancio in ...

Nel Bilancio della Regione Piemonte 500mila euro per il Forte di Fenestrelle : ... aperta alle visite ed è diventata anche scenario di spettacoli teatrali e culturali. Oggi rappresenta un'importante meta turistica non soltanto per i cittadini torinesi e Piemontesi». Maggiori ...

Saipem - confermati Nel Bilancio 2018 i dati del preconsultivo : Presieduto da Francesco Caio, il consiglio di Amministrazione di Saipem approva in data odierna il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018. I dati riportati confermano quelli già ...

Enav - Nel 2018 bilancio in crescita grazie al traffico aereo nei cieli italiani : Quello passato è stato un anno di grandi soddisfazioni per Enav e per i cieli italiani, che hanno visto un aumento considerevole sia del traffico di rotta sia di quello di terminale. La società che si ...

Ajax - scuola calcio e bilancio : Lancieri imbattibili Nel nome di Cruijff : Ajax – “Perché non è possibile battere una squadra più ricca? Io non ho mai visto una borsa piena di soldi segnare un gol”. I ‘Lancieri’ dell’Ajax si identificano più che mai nel nome, nelle idee, di Johan Cruijff, per rievocare l’impresa di martedì sera a Madrid. Come non affiancare lo storico 1-4 del Santiago […] L'articolo Ajax, scuola calcio e bilancio: Lancieri imbattibili nel nome di Cruijff ...

Valanghe : sulle Alpi sono già 13 le persone morte Nella stagione 2018/19 ma il bilancio potrebbe crescere : Dal sito web dell’Istituto per lo studio della neve e delle Valanghe di Davos risulterebbe che, dall’inizio della stagione, sono 13 le persone morte a causa di Valanghe nel terriotorio svizzero. La panoramica di dati pubblicata però non è completa, gli incidenti vengono aggiornati regolarmente, ma non quotidianamente. Il bilancio finale dell’inverno 2018/19 sarà tracciato all’inizio del prossimo autunno. In media in ...