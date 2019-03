NBA – Trae Young si candida al Rookie of the Year | “classe profonda | ma sono il migliore!”

sportfair

(Di mercoledì 20 marzo 2019)sial premio diof the: la matricola degli Hawks convinto di essere il migliore fra le scelte dell’attuale Draft A detta di tutti, il premioof theè uno di quelli ‘già assegnati’ da diversi mesi. Le prestazioni di Luka Doncic, impressionante talento dei Dallas Mavericks, capace di viaggiare in stagione a 21.1 punti, 5.8 assist e 7.5 rimbalzi di media a partita, sembrano aver messo tutti d’accordo. Tutti tranne. Il giovane talento degli Hawks, intervistato da Yahoo Sports, si definisce il migliordi quest’anno e crede di essere in piena corsa per il ROY: “Luka Doncic sta giocando una grande stagione, anche Deandre Ayton, così come Jaren Jackson prima che si infortunasse. Questa classe dis è, ma allo stesso tempo sento di essere il migliore“.L'articolo NBA –...

