NBA | super Gallinari | 24 punti e Pacers ko I Lakers perdono ancora

NBA - rimonta incredibile dei Nets contro Sacramento : da -28 alla vittoria grazie ad un super Russell : NBA, che rimonta da parte dei Nets contro Sacramento: D’Angelo Russell ed il canestro di Rondae Hollis-Jefferson hanno condannato i Kings Nella notte NBA abbiamo assistito ad una fantastica rimonta dei Nets contro Sacramento, sconfitta che forse ha sancito l’addio ai playoff per i Kings data la contemporanea vittoria dei Clippers. Sacramento è stata addirittura sopra di 28 lunghezze durante l’incontro, prima di perdere di ...

NBA - risultati. Nowitzki record : supera Wilt. Wade manda k.o. i Thunder : Dirk Nowitzki scrive l'ennesima pagina di storia Nba. Il tedesco supera Wilt Chamberlain e diventa il 6° miglior realizzatore di sempre. A rovinare la festa, però, arriva il successo dei Pelicans sui ...

NBA. San Antonio supera Golden State - 9 punti per Belinelli : San Antonio Usa - Nemmeno Golden State riesce a fermare San Antonio. All'AT&T Center, i Warriors cedono 111-105 e per i texani arriva la vittoria

Basket - NBA : San Antonio non si ferma - Nowitzki 'supera' Chamberlain : NEW YORK - Nemmeno Golden State riesce a fermare San Antonio. All'AT&T Center, i Warriors campioni in carica cedono 111-105 e per i texani arriva la nona vittoria di fila, l'11esima in casa, salendo ...

NBA - Nowitzki supera Chamberlain : l'ultima impresa dell'uomo venuto dal futuro : Quando Wilt Chamberlain dominava la NBA, i, pochi, giocatori oltre i 2.10 d'altezza non uscivano dall'area dei tre secondi. E soprattutto non c'era traccia di giocatori europei nella Lega statunitense.

NBA – Dirk Nowitzki diventa il 6° miglior marcatore della storia : superato Wilt Chamberlain! : Dirk Nowitzki firma 8 punti nella sfida contro i Pelicans e diventa il 6° miglior marcatore della storia NBA: il tedesco supera Wilt Chamberlain In quella che forse sarà l’ultima stagione della sua carriera, Dirk Nowitzki non smette di stupire. Il tedesco ha messo a segno 8 punti nella gara persa all’overtime dai suoi Mavericks contro i Pelicans, raggiungendo 31.424 punti in carriera. Traguardo che gli ha permesso di superare ...

NBA - Dirk Nowitzki supera Wilt Chamberlain : ora è il 6° marcatore ogni epoca : Sin dall'inizio della stagione Dirk Nowitzki aveva messo nel mirino un traguardo straordinario: superare Wilt Chamberlain e diventare il sesto miglior marcatore nella storia NBA. Ci è riuscito questa ...

Risultati NBA – Super Spurs - gli Warriors si arrendono : Thunder ko senza Westbrook - colpo Nuggets a Boston : De Rozan trascina gli Spurs al successo sugli Warriors, Thunder ko in casa contro Miami, vittoria Nuggets in trasferta a Boston: i Risultati dei match NBA della notte Notte NBA ricca di emozioni e verdetti importanti quella appena trascorsa. Se ci fosse bisogno di una conferma, i San Antonio Spurs sono più vivi che mai. La banda di coach Popovich, nonostante un brutto inizio di stagione, si è ripresa alla grande, blindando il piazzamento ...

NBA : ancora super Gallinari - Belinelli vince ancora. Rimonta record per Milwaukee : TORINO - Il venerdì notte di Nba si chiude con una certezza che attende ormai soltanto l'aritmetica: i due italiani d'Oltreoceano parteciperanno entrambi ai play-off. In una regular season che volge ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 marzo) : Golden State supera Houston nella sfida più attesa - successi anche per OKC e Miami : Sei partite in programma in questa notte NBA, con la sfida tra Houston e Golden State, vinta dalla formazione ospite, a rubare la scena agli altri cinque incontri. successi importanti per Oklahoma City, che sale al terzo posto avendo la meglio su Brooklyn, e per Miami, dominante nello scontro diretto con Detroit. La sfida più attesa della notte era senza alcun dubbio lo scontro diretto tra Houston Rockets e Golden State Warriors. Gli uomini di ...

Risultati NBA – Toronto asfalta a domicilio Miami - un super Embiid regala il successo a Philadelphia su Indiana : Niente da fare per gli Heat al cospetto dei Raptors, capaci di imporsi con il punteggio di 125-104. Bene anche i Sixers, dominanti su Indiana Spettacolo ed emozioni con la NBA nella serata europea, sfide elettrizzante ricche di pathos e colpi di scena. Sul parquet di Miami, i Toronto Raptors si impongono con il punteggio di 104-125, mettendo le cose in chiaro già all’intervallo con il vantaggio di quattordici punti scavato da Lowry e ...

NBA 2019 - i risultati della notte (10 marzo) : Boston supera i Lakers - Milwaukee fa 50 : Sono sei le partite della notte NBA. Lakers contro Celtics ha segnato un’epoca della pallacanestro, per una partita che anche in stagione regolare non è mai uguale alle altre. In questo momento, però, c’è troppa differenza di forza e motivazioni tra le due squadre ed è stata Boston ad imporsi abbastanza agevolmente per 120-107 in una partita che ha sempre visto i biancoverdi essere in pieno controllo. Per Boston è la terza vittoria ...

NBA 2019 - i risultati della notte (9 marzo) : Gallinari c’è e i Clippers vedono i playoff. Golden State vince lo scontro diretto - Houston supera Philadelphia : Nove partite nella notte NBA. I Los Angeles Clippers vedono i playoff sempre più vicini dopo aver ottenuto la quarta vittoria consecutiva, superando 118-110 gli Oklahoma City Thunder. Un successo importante per la squadra di Doc Rivers, che certifica il proprio settimo posto. Super prestazione di Lou Williams, che mette a referto 40 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, uscendo dalla panchina, ma tra i grandi protagonisti c’è anche Danilo ...