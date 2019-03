NBA – Suggestione Lakers smentita | Doc Rivers rinnova con i Los Angeles Clippers

sportfair

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Docha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con i Los: tramonta la suggestiva ipotesiNei giorni scorsi, il giornalista Peter Vecsley aveva lanciato una clamorosa bomba di mercato, riguardante la panchina dei Los. Coach Walton è arrivato ormai al capolinea: l’amore con inon è mai sbocciato e la disastrosa stagione attuale, che si avvia a terminare senza Playoff nonostante la presenza di LeBron James in roster, rappresenta un buon motivo per mettere nero su bianco l’addio. Come sostituto era iniziato a circolare il nome di Doc: esperto, carismatico e vincente, il profilo ideale dal quale far partire la ricostruzione della franchigia giallo-viola. Ipotesi peròdal diretto interessato che nelle ultime ore ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con i Los...