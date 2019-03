NBA | rimonta incredibile dei Nets contro Sacramento | da -28 alla vittoria grazie ad un

sportfair

(Di mercoledì 20 marzo 2019) NBA, cheda parte dei: D’Angelo Russell ed il canestro di Rondae Hollis-Jefferson hanno condannato i Kings Nella notte NBA abbiamo assistito ad una fantasticadei, sconfitta che forse ha sancito l’addio ai playoff per i Kings data la contemporaneadei Clippers.è stata addirittura sopra di 28 lunghezze durante l’in, prima di perdere di 2 puntial canestro finale di Rondae Hollis-Jefferson (video sotto). Il mattatore della gara è però stato D’Angelo Russell, autore di 44 punti e la solita leadership fondamentale nelladeiRondae Hollis-Jefferson for the win.complete one of the most absurd comebacks you’ll ever see. pic.twitter.com/lFqe8h6ary— D’Wobgelo Russell (@WorldWideWob) 20 marzo 2019FORTY PIECE FOR DLO ...

