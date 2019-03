NBA – Montrezl Harrell e l’1vs1 con… Predator! Il cestista dei Clippers dà spettacolo a

sportfair

(Di mercoledì 20 marzo 2019)dàsul playground di Venice Beach: ildeischiaccia in testa anche a…Negli ultimi anni, ihanno dato l’addio a stelle come Chris Paul, DeAndre Jordan, Blake Griffin e Tobias Harris, ma sono ugualmente rimasti sempre in zona Playoff. Questa stagione, salvo clamorosi sconvolgimenti nelle ultime partite, non farà differenza. Il merito è anche die dei suoi 16.5 punti e 6.8 rimbalzi a partita. Il nativo di Tarboro, non contento delle sue prestazioni sui parquet di tutta l’America, ha deciso di dareanche sul playground di Venice Beach.ha partecipato ai classici 1vs1 nei quali gli sfidanti fra il pubblico affrontano un ball handler abile in trick e finte di ogni genere. Il risultato? Il ragazzo ha provato anche ad indossare il casco di Predator, ma contro...