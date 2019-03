NBA | i risultati della notte | Curry trascina gli Warriors | Lakers ancora ko

Risultati NBA : i Lakers cadono ancora - continua il cammino di Bucks - Warriors e Rockets : NBA, la corsa ai playoff è terminata per i Lakers con l’ennesima sconfitta di una stagione nera: i Bucks hanno passeggiato contro i gialloviola La corsa ai playoff NBA è definitivamente terminata per LeBron James ed i suoi Lakers, destinati a pensare già alla prossima annata con tanto tempo d’anticipo rispetto alle aspettative. Questa notte i losangelini hanno perso contro Antetokounmpo e soci 101-115, senza schierare LeBron ...

NBA - risultati. Nowitzki record : supera Wilt. Wade manda k.o. i Thunder : Dirk Nowitzki scrive l'ennesima pagina di storia Nba. Il tedesco supera Wilt Chamberlain e diventa il 6° miglior realizzatore di sempre. A rovinare la festa, però, arriva il successo dei Pelicans sui ...

NBA - risultati della notte : Miami passa a OKC - i Pelicans rovinano la festa di Nowitzki : Oklahoma City Thunder-Miami Heat 107-116 Basta un solo dato per capire dove è stata fatta la differenza tra Thunder e Heat. Punti dalla panchina di OKC: 10; punti dalla panchina di Miami: 67. Guidati ...

Risultati NBA – Super Spurs - gli Warriors si arrendono : Thunder ko senza Westbrook - colpo Nuggets a Boston : De Rozan trascina gli Spurs al successo sugli Warriors, Thunder ko in casa contro Miami, vittoria Nuggets in trasferta a Boston: i Risultati dei match NBA della notte Notte NBA ricca di emozioni e verdetti importanti quella appena trascorsa. Se ci fosse bisogno di una conferma, i San Antonio Spurs sono più vivi che mai. La banda di coach Popovich, nonostante un brutto inizio di stagione, si è ripresa alla grande, blindando il piazzamento ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 marzo) : San Antonio ferma Golden State che si fa raggiungere in vetta da Denver che sbanca Boston : Nottata NBA ricca di spunti, con nove match disputati davvero interessanti. I Playoff sono distanti ormai pochi incontri, e le squadre cercano il miglior posizionamento in vista della post-season. In questa ottica spiccano le vittorie di Denver Nuggets, San Antonio Spurs, Utah Jazz e Portland Trail Blazers nella Western Conference e di Toronto Raptors e Miami Heat nella Eastern. Andiamo a vedere come si sono svolte le cose nei match in ...

Risultati NBA – Lou Williams salva i Clippers sulla sirena : spettacolo tra Embiid e Antetokounmpo - trionfano i Sixers : spettacolo nella notte in vista dei playoff NBA: vincono Clippers, Kings e Sixers, ko Nets, Bucks e Raptors In vista dei playoff NBA sempre più vicini, nella notte italiana sei sono stati i match disputati sui parquet oltreoceano. Tra questi spicca la vittoria sul filo del rasoio dei Clippers contro Brooklyn. La franchigia di Los Angeles ha conquistato il successo casalingo grazie ad una tripla di Lou Williams segnata sulla sirena del ...

NBA 2019 - i risultati della notte (18 marzo) : Philadelphia e Detroit fermano Milwaukee e Toronto - successo allo scadere dei Clippers di Gallinari : notte ricca di sorprese nelle otto partite di NBA in programma. Sia Milwaukee sia Toronto sono state infatti sconfitte da avversarie in piena lotta playoff come Philadelphia e Detroit, mentre LeBron James e i suoi Los Angeles Lakers hanno rimediato un’altra disfatta contro New York salutando forse definitivamente le speranze di accedere alla seconda fase. Successi invece importanti quelli ottenuti dai Los Angeles Clippers, da Houston e da ...

NBA - risultati della notte : Curry dice 33 - OKC umiliata - vincono Jazz - Mavs e Wizards : Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors 88-110 Perdere in casa contro Phoenix non dev'essere piaciuto troppo in casa Warriors, che hanno reagito alla sconfitta contro una delle peggiori squadre ...

NBA 2019 - i risultati della notte (17 marzo) : San Antonio inarrestabile - ottava vittoria consecutiva! Golden State travolge OKC : Sette partite in programma nella notte NBA. Nella sfida più attesa Golden State ha travolto Oklahoma City confermando la prima posizione e un ritrovato livello decisamente elevato di gioco. Fondamentale anche il successo degli Spurs su una diretta avversaria come Portland, importante poi la vittoria di Denver nella delicata sfida con Indiana. Prosegue il momento di straordinaria condizione dei San Antonio Spurs che infilano l’ottava ...

Risultati NBA – Golden State non dà scampo a Oklahoma - San Antonio stende Portland : bene Wizards e Dallas : Steph Curry trascina Golden State al successo sul parquet dei Thunders, quaranta punti per Beal e Booker nei successi di Washington e Phoenix Secondo successo consecutivo per Golden State, che superano agevolmente a domicilio Oklahoma, affidandosi ad un super Curry. Il play degli Warriors non tradisce e piazza 33 punti e 7 assist, un bottino che permette alla capolista della Western Conference di superare 88-110 i propri avversari, al ...

NBA - i risultati della notte : Rockets in orbita con 41 di Harden ma Portland risponde : Houston Rockets-Phoenix Suns 108-102 Senza Chris Paul tenuto a riposo in quella che si pensava potesse essere una partita tutto sommato agevole, gli Houston Rockets hanno bisogno del miglior James ...

Risultati NBA : i Lakers cadono ancora - bene Clippers - Rockets e Bucks : Clippers, Rockets e Portland proseguono la propria corsa ai playoff ad Ovest, ad Est invece Antetokounmpo domina, i Sixers rispondono NBA, nottata ricca di gare con i Bucks che stanno continuando a fare la voce grossissima. Questa notte battuta Miami 113-98 con un grande Antetokounmpo autore di 33 punti e 16 rimbalzi. Arriva invece un’altra sconfitta per i Lakers, 97-111 contro Detroit. Va detto che L.A. annoverava diverse assenze ...

NBA - risultati della notte : Indiana rimonta OKC - Irving in tripla doppia : Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder 108-106 Fino ad ora, ogni ritorno di Paul George a Indianapolis non sembra andare come vorrebbe. Nella sua prima partita contro la squadra che è stata sua gli ...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 marzo) : Jokic stende Dallas sulla sirena - Irving trascina Boston - Indiana rimonta OKC : Sono sei le partite della notte NBA. Con un canestro sulla sirena dell’ultimo quarto di Nikola Jokic (qui sotto il video) i Denver Nuggets battono 100-99 i Dallas Mavericks e mantengono la scia dei Golden State Warriors nella lotta alla testa della Western Conference. Il grande protagonista per Denver è Paul Millsap che mette a referto 33 punti, mentre Jokic chiude con 11 punti e 14 rimbalzi. A Dallas non basta un Luka Doncic che sfiora la ...