Nba | Gallinari trascina i Clippers verso i playoff

Nba - Gallinari spinge Clippers a playoff : ROMA, 20 MAR - Sei partite nel turno di questa notte in Nba e primi verdetti pressochè definitivi per le ammissioni ai playoff. Golden State ha vinto per 117-107 contro Minnesota e si è ripresa il ...

Nba. Danilo Gallinari trascina Clippers - super rimonta dei Nets : Ottava vittoria: è il ruolino di marcia dei Los Angeles Clippers, che nella notte italiana della Regular-Season dell Nba. Gallinari protagonista

Nba - Danilo Gallinari : 'Lou Williams è incredibile - il gruppo è forte e vogliamo vincere' : Una partita piena zeppa di emozioni, in continua altalena, conclusa nel migliore dei modi per i Clippers che dopo essere stati sotto anche di 19 punti, vincono grazie al canestro sulla sirena di Lou ...

VIDEO Gallinari - Nba 2019 : “Successo importantissimo ma possiamo fare meglio. La società ha investito e vuole vincere” : Una vittoria fondamentale quella ottenuta nella notte italiana dai Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari per 119-116 sui Brooklyn Nets. Il giocatore azzurro è stato ancora una volta protagonista con 20 punti, 11 rimbalzi e 5 assist, giocando un ruolo chiave nella incredibile rimonta degli uomini di Doc Rivers, che si erano trovati in svantaggio anche di 19 punti nel corso del primo tempo ma che sono riusciti a conquistare il successo grazie ...

Nba 2019 - i risultati della notte (18 marzo) : Philadelphia e Detroit fermano Milwaukee e Toronto - successo allo scadere dei Clippers di Gallinari : notte ricca di sorprese nelle otto partite di NBA in programma. Sia Milwaukee sia Toronto sono state infatti sconfitte da avversarie in piena lotta playoff come Philadelphia e Detroit, mentre LeBron James e i suoi Los Angeles Lakers hanno rimediato un’altra disfatta contro New York salutando forse definitivamente le speranze di accedere alla seconda fase. Successi invece importanti quelli ottenuti dai Los Angeles Clippers, da Houston e da ...

Nba - Gallinari incontenibile - i Clippers vincono ancora : Continua il momento d'oro per Danilo Gallinari che gioca da stella per i suoi Clippers. La vittoria di questa notte contro Chicago porta la sua firma: 27 punti, 7 rimbalzi, 2 assist, con la percentuale al tiro oltre il 70%, sia da due che da tre. Senza monopolizzare il gioco, naturalmente, ma contando sul supporto di Montrezl Harrell e di Lou Williams, nonché sulla saggezza di coach Doc Rivers che sta riuscendo quasi ad assicurare ai suoi il ...

Nba - Gallinari guida la rimonta dei Clippers - settima vittoria in fila per Belinelli : L.A. Clippers-Chicago Bulls 128-121 Se c'è una qualità che hanno questi L.A. Clippers, è che difficilmente si fanno battere da squadre nettamente inferiori a loro. La gara contro i Chicago Bulls ha ...