Napoli | ucciso da un batterio-killer al cuore | muore giovane padre di 2 bimbi

Tifoso ucciso prima di Inter-Napoli - condannati cinque ultrà nerazzurri : cinque condanne a pene fino a tre anni e otto mesi di carcere sono state inflitte ai cinque ultrà processati con rito abbreviato per rissa aggravata e altri reati in relazione agli scontri del...

Napoli - ventenne in motorino travolto e ucciso da una Bmw : Incidente mortale per un centauro di 20 anni, originario di Pozzuoli, coinvolto nello scontro con un'auto. Ieri sera, poco prima delle 20, il giovane, era a bordo del proprio scooter, modello Sh 125 e ...

Napoli. Vincenzo Lopresto ha ucciso la moglie Fortuna Belisario : Femminicidio a Napoli. La Polizia ha arrestato Vincenzo Lopresto. L’uomo di 41 anni ha ucciso la moglie Fortuna Belisario, 36

Ultrà Inter ucciso - via al processo tra le parti offese tre tifosi del Napoli : Il gup di Milano Carlo Ottone De Marchi ha fissato per il prossimo 11 marzo, ore 9,30,, l'udienza di giudizio del processo con rito abbreviato per sei Ultrà arrestati con l'accusa principale di rissa ...

Agguato tra Napoli e Caserta - attirato in trappola ucciso come boss : Hinterland rosso sangue. Tre omicidi di camorra in appena settantadue ore. Il filo criminale, partito sabato scorso a Mugnano dove un venditore ambulante, Giovanni Pianese, è stato freddato sotto la ...

Napoli : Vincenzo Mariniello - presunto boss della camorra - ucciso in un agguato : Ad Acerra, in provincia di Napoli, ieri 17 febbraio è stato ucciso un uomo di 46 anni con svariati colpi di pistola: Vincenzo Mariniello, che è molto conosciuto nel Napolitano, poiché considerato un boss della camorra. L'uomo, infatti, ha numerosi precedenti penali, come l'associazione a delinquere di stampo camorristico. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della zona e i soccorsi che hanno poi dichiarato il decesso ...

Napoli - il boss Mariniello ucciso a colpi di arma da fuoco nei pressi di casa sua : Gli hanno sparato mentre era ancora a bordo della sua automobile. Un agguato in piena regola quello organizzato per uccidere Vincenzo Mariniello, 46 anni, ritenuto il boss dell’omonimo gruppo criminale, con precedenti di vario tipo, tra cui l’associazione camorristica. L’uomo si trovava davanti in auto, davanti alla sua abitazione, in via Pietro Nenni ad Acerra, provincia di Napoli. Si trovava da solo quando è stato raggiunto dai killer ...

Napoli - uomo ucciso tra la folla : raggiunto da un colpo di pistola alla testa : Un uomo è stato ucciso a Mugnano, in provincia di Napoli, raggiunto un solo colpo di pistola alla testa. Si tratta di Giovanni Pianese, venditore ambulante di prodotti ittici. Aveva 63 anni. Ancora da accertare la dinamica dell’omicidio. L’uomo si trovava in strada, tra la folla. Il fatto è avvenuto attorno alle 20 non lontano dalla abitazione della vittima. La zona è particolarmente frequentata per la presenza di diversi esercizi ...

Ultrà ucciso prima di Inter-Napoli - torna libero il primo tifoso pentito : torna libero Luca Da Ros, uno dei sei Ultrà arrestati nell'inchiesta milanese sugli scontri dello scorso 26 dicembre prima di Inter- Napoli, nei quali ha perso la vita Daniele Belardinelli. Da Ros, ...

Napoli. Bimbo ucciso - oggi i funerali : 05.17 Si terranno oggi i funerali del Bimbo di 7 anni ucciso dal compagno della madre a Cardito, nel Napoletano. Le esequie si svolgeranno alle 15:30 nella chiesa di San Giuseppe a Pompei, città del padre del piccolo. La madre intanto si giustifica per non essere intervenuta in difesa dei figli (anche la sorellina della piccola vittima ha subito un pestaggio), era sotto shock, dice, e non riusciva a muoversi. E' quanto avrebbe detto ai pm.

Napoli - la madre del bimbo ucciso dal patrigno : 'Non ho fatto nulla perché paralizzata' : "Ero immobile per lo shock". Sentita dagli inquirenti, Valentina Casa si è all'istante giustificata così. La Procura di Napoli Nord che conduce le indagini, sta valutando il ruolo di questa madre di 31 anni nell'omicidio del figlio Giuseppe di sette anni. Ad ucciderlo è stato il compagno, l'italotunisino Tony Essobti Badre, 24 anni, che da domenica si trova nel carcere napoletano di Poggioreale. L'uomo lo ha preso a pugni, calci e bastonato con ...

Bimbo ucciso dal patrigno a Napoli - le indagini : lasciato agonizzante sul divano per ore - curato solo con una pomata : Il piccolo Giuseppe si poteva salvare. Invece è stato lasciato sul divano, a consumarsi in una lenta agonia che l’ha portato alla morte. È quanto emerge dagli elementi raccolti dagli inquirenti nelle ultime ore. I primi risultati dell’autopsia eseguita sul corpicino del bambino di sette anni ucciso di botte domenica 27 gennaio da Tony Essobti Badre, il compagno della madre, a Cardito (Napoli), parlano di emorragia interna o frattura della base ...