Napoli | sassi dopo la sconfitta al rione Sanità | ' Siamo tutti sconfitti'

Napoli - apre la porta all'assassino : 67enne massacrata nel suo letto a coltellate : È una vicenda raccapricciante quella successa a Napoli , precisamente dal quartiere Duchesca, a poca distanza da Piazza Garibaldi. Il fatto di cronaca che stiamo per esporvi risale al mese scorso, ma solo ieri, in occasione del trigesimo della scomparsa della vittima, Rosa Trapani (67 anni), si è avuto conferma della sua morte violenta. Fino ad ora gli investigatori hanno mantenuto il più stretto riserbo sulla vicenda, anche perché ci sono dei ...

Cardito - Napoli : il piccolo Giuseppe assassinato con una scopa - migliora la sorellina : Cardito è sotto shock, un’intera comunità si dice incredula di fronte al massacro di un bambino di soli sette anni, il piccolo Giuseppe , e al pestaggio di sua sorella, sopravvissuta per miracolo alla furia del compagno della madre, Tony Essobti Badre, di 24 anni che nel pomeriggio di ieri ha infierito, a più riprese, contro i due figli della donna senza pietà. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati i vicini di casa della coppia, residenti ...

Napoli - vigilante ucciso nel metrò dalla babygang : i tre assassini condannati a 16 anni di carcere : Sedici anni e sei mesi per tutti e tre gli imputati per la morte del vigilante Francesco Della Corte. È questo il verdetto del Tribunale dei minori al termine del rito abbreviato nel processo...

Napoli - la figlia del vigilante ucciso : 'Condanne esemplari per gli assassini di mio padre' : Mercoledì mattina avrà due impegni difficile da conciliare: Marta Della Corte, 22 anni, dovrà sostenere l'esame all'università come aspirante dottoressa in Legge, ma dovrà anche attendere l'esito dell'...