Napoli | nel mirino tre assi di Spal | Genoa e Fiorentina

Inter-Napoli - 5 ultras condannati per gli scontri in cui morì Daniele Belardinelli. Pene fino a 3 anni e 8 mesi in abbreviato : Cinque ultras sono stati condannati per gli scontri prima di Inter-Napoli in cui perse la vita Daniele Belardinelli. Il gup di Milano, Carlo Ottone De Marchi, ha stabilito Pene fino a 3 anni e 8 mesi per rissa aggravata e altri reati: la condanna più alta è stata inflitta a Nico Ciccarelli, storico capo ultrà della curva nerazzurra. L’l’inchiesta sui fatti del 26 dicembre scorso nella zona tra via Novara e i giardinetti di via Fratelli ...

Spari nel salotto di Napoli : «Terra contesa dai clan - qui ci scappa il morto» : La guardia giurata parla fitto fitto al telefono, sta aggiornando un collega: «Lo sai che hanno trovato un altro colpo in una saracinesca? È alla gioielleria De Simone, qui dietro,...

Pallanuoto - A1 2019 : nel posticipo tutto facile per la Pro Recco - Canottieri Napoli battuta 19-3 : Vince e resta in testa al campionato di A1 di Pallanuoto maschile la Pro Recco. I campioni d’Italia in carica si impongono per 19-3 nel posticipo della ventesima giornata sulla Canottieri Napoli: recchelini costretti a giocare oggi visto l’impegno nel week-end scorso in chiave Champions League. Davvero tutto facile per la banda di Rudic: quattro reti per Echenique, tre per Di Fulvio, Filipovic ed Ivovic. PRO Recco-CC Napoli 19-3 PRO ...

Napoli : rapina choc nel ristorante - preso uno dei banditi : Gli agenti del commissariato San Ferdinando hanno eseguito un'Ordinanza di Custodia Cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura nei ...

Vicenza : Gdf scopre 900 tonnellate di rifiuti - arrivavano da Napoli e Caserta (2) : (AdnKronos) - I riscontri ed i campionamenti effettuati sui rifiuti illecitamente stoccati hanno permesso di accertare che gli stessi provengano dalla Campania e più precisamente dalle zone di Napoli e Caserta. Nei confronti del proprietario del capannone industriale in disuso, un noto istituto banc

Fernando Alonso prosegue nel suo 2019 perfetto - ma è già pronto per IndiaNapolis - Le Mans e Dakar 2020 : Come inizio di 2019 Fernando Alonso non poteva augurarsi di meglio: vittoria nella 24 Ore di Daytona, quindi nella 1000 Miglia di Sebring. Una doppietta davvero scintillante alla quale si può aggiungere anche il trionfo nella 24 Ore di Le Mans 2018 di giugno. Tre successi in meno di un anno in gare di resistenza che fanno capire quanto l’asturiano si sia presentato pronto e carico a questa nuova avventura, ma con la chiara intenzione di ...

L’Infinito di Leopardi compie 200 anni : da Napoli a Recanati l’Italia è unita nel nome del Sommo : A Recanati, dove Giacomo Leopardi nacque nel 1798, e a Napoli dove morì nel 1837, giovedì 21 marzo inizieranno le celebrazioni per i 200 anni de L'Infinito, una delle liriche più importanti della letteratura italiana. Dal manoscritto originale custodito alla Biblioteca Nazionale nella città partenopea fino al centro di Recanati, l'Italia si unisce nel segno del suo grande poeta.Continua a leggere

Napoli - Ancelotti : 'La sfida con l'Arsenal uno stimolo continuo. Derby? C'è mio fratello in panchina nel Milan...' : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 4-2 contro l'Udinese: 'E' normale che ad un attaccante il gol manchi ma le prestazioni di Mertens sono state di ottimo livello. Questo sogna un allenatore: un attaccante che ...

Highlights Napoli-Udinese 4-2 : VIDEO - gol e sintesi. Decisivi nella ripresa Milik e Mertens : Il Napoli va sul doppio vantaggio, si fa riprendere dall’Udinese, ma nella ripresa porta a casa i tre punti nel posticipo pomeridiano del 28° turno della Serie A di calcio: Younes e Callejon portano avanti la truppa di Ancelotti, ma Lasagna e Fofana la riprendono prima dell’intervallo. nella ripresa decisive le reti di Milik e Mertens. Highlights Napoli-Udinese 4-2 IL VANTAGGIO DI YOUNES #Napoli 1:0 #Udinese | #SerieA | Day 28 | ...

Napoli - stesa nel centro storico : spari contro centro scommesse : È probabilmente riconducibile ad un'altra stesa, spari all'impazzata di gang di giovani in moto, l'episodio della scorsa notte in pieno centro a Napoli. I Carabinieri della compagnia centro sono ...

Napoli capitale del tutti contro tutti e la città annaspa nella palude : Una maledizione che blocca una città. Napoli vittima di conflitti infiniti, di duelli all'ultimo veto, di odi e rancori incrociati che inquinano molte sue istituzioni....

Napoli - market della droga nella casa con videosorveglianza : due arresti : Spacciavano droga, confezionavano dosi e controllavano la zona attraverso un impianto con micro telecamere. Tutto questo avveniva all'interno di un appartamento su via Torricelli, nel quartiere ...