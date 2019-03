N. Zelanda: arrestato uomo per video

Unaccusato di aver condiviso ildel massacro di Christchurch è stato incarcerato da un giudice in attesa della prossima udienza in tribunale in programma a metà aprile. Il 44enne Philip Arps, dovrà rispondere di due capi d'accusa in seguito alla distribuzione deldell'attentatore alla moschea di al Noor e rischia 14 anni di carcere per ognuna delle accuse Il giudice Stephen o'Driscoll gli ha negato la cauzione. Arps è accusato di aver condiviso ilsabato scorso, il giorno dopo il massacro.(Di mercoledì 20 marzo 2019)

