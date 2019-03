Mourinho : 'Ho già rifiutato tre o quattro offerte' - Calciomercato.biz : Mourinho ha rilasciato un'intervista a Bein Sport France in cui, ovviamente, ha parlato del suo futuro: 'Ho già rifiutato tre o quattro proposte. Mi sto preparando per la nuova avventura. So esattamente cosa sto cercando'. Tanti i complimenti a ...

José Mourinho allontana il Real : “Hanno già un allenatore” : José Mourinho allontana il Real: “Hanno già un allenatore” In seguito alla clamorosa eliminazione del Real Madrid in Champions League per mano dell’Ajax, si è scatenato il polverone attorno a Santiago Solari. Il tecnico argentino – subentrato a Julen Lopetegui lo scorso fine ottobre – è ora a forte rischio esonero. L’ultima spiaggia potrebbe essere la sfida il casa del Valladolid domenica notte nel match ...

Mourinho - nostalgia canaglia : “bei tempi quelli dell’Inter…” : José Mourinho ha ricordato i tempi in cui allenava all’Inter, uno dei periodi più soddisfacenti della carriera dello Special One “Non andrei in un club senza ambizioni. Ho respinto un’offerta economicamente molto vantaggiosa perché amo il calcio ad alti livelli. Questo è il secondo elemento che cerco quando valuto le offerte, il primo è l’empatia con il club, voglio lavorare con le persone con cui sto bene, con cui ...

Spagna - Mourinho patteggia col Fisco : due milioni di multa e un anno con la condizionale : Josè Mourinho patteggia col Fisco spagnolo , l'allenatore portoghese è stato condannato ad un anno di carcere con la condizionale e pagherà una multa di due milioni di euro all'erario iberico. ...

Evasione fiscale - anche Mourinho patteggia : Dopo la vicenda Cristiano Ronaldo anche Josè Mourinho ha deciso di patteggiare per Evasione fiscale, l’accordo è stato raggiunto per 1 anno di prigione, con la condizionale e dovrà pagare anche una multa di quasi 2 milioni di euro. Nel dettaglio l’accusa nei confronti di Mourinho era quella di aver nascosto al fisco spagnolo entrate derivanti dallo sfruttamento dei suoi diritti sull’immagine per gli anni 2011 e 2012, la ...

Evasione fiscale - Mourinho patteggia : un anno di carcere e due milioni di multa per il portoghese : L’allenatore portoghese ha patteggiato con il fisco spagnolo, dopo aver evaso 3.3 milioni di euro nel 2012 quando allenava il Real Madrid José Mourinho patteggia con il fisco spagnolo una condanna a un anno di carcere con la condizionale e quasi due milioni di euro di multa per frode fiscale. L’allenatore portoghese è stato condannato per aver evaso 3,3 milioni di euro, derivanti dai diritti d’immagine, nel 2011-12 quando ...

Spagna - Mourinho patteggia due milioni di multa per frode fiscale : José Mourinho , presentatosi al tribunale di Madrid, ha patteggiato una condanna ad un anno di carcere con la condizionale e quasi due milioni di euro di multa per frode fiscale in Spagna. Il reato ...

Mourinho patteggia un anno per frode : ROMA, 5 FEB - José Mourinho è stato ritenuto colpevole di frode fiscale in Spagna e ha patteggiato una condanna a un anno di carcere con la condizionale e quasi due milioni di multa. I fatti risalgono ...

Mourinho - frode fiscale : patteggia un anno di carcere sostituito da multa : Caso chiuso anche per José Mourinho. Dopo il patteggiamento di Cristiano Ronaldo con il fisco spagnolo arriva anche quello dell'allenatore che ha firmato la sentenza di conformità che prevede un anno ...

Mourinho patteggia con il fisco spagnolo - condanna a un anno di carcere e ammenda per frode : MADRID - Josè Mourinho patteggia con il fisco spagnolo una condanna a un anno di detenzione, che non dovrà scontare, e quasi due milioni di euro di multa per frode fiscale. L'allenatore portoghese è ...

Mourinho patteggia un anno con il fisco spagnolo : ROMA - Dopo i guai con il fisco spagnolo, Josè Mourinho ha patteggiato un anno di prigione, con la condizionale, per evasione fiscale. I fatti risalgono al 2011-12, quando lo Special One era ancora l'...

Mourinho patteggia con il fisco : un anno di carcere e multa di 2 milioni : L’ex tecnico del Manchester United, José Mourinho, ha patteggiato con il fisco spagnolo la condanna a un anno di carcere (che non sconterà vista l’assenza di precedenti penali) e al pagamento di una multa di circa 2 milioni di euro. Diritti Tv, Premier Sports trasmetterà la Serie A in UK e Irlanda Come riporta “El […] L'articolo Mourinho patteggia con il fisco: un anno di carcere e multa di 2 milioni è stato realizzato da Calcio e ...

Jose Mourinho ha patteggiato un anno di carcere per evasione fiscale in Spagna : L’ex allenatore del Manchester United, Jose Mourinho, ha patteggiato un anno di carcere per evasione fiscale in Spagna. Mourinho era accusato di non aver dichiarato i proventi derivanti dai suoi diritti di immagine nel periodo in cui allenava il Real Madrid tra