MotoGp – Il Gp d’Indonesia mette paura a piloti e fan | ma Ezpeleta assicura | “circuito

MotoGp - c’è anche l’ufficialità : il Gp d’Indonesia entrerà in calendario a partire dalla stagione 2021 : La Dorna ha confermato questa mattina di aver raggiunto un accordo con i promotori del Gp di Indonesia, che entrerà a far parte del calendario ufficiale dal 2021 Mancava solo l’ufficialità, arrivata questa mattina per mano della Dorna. Il Gp di Indonesia entrerà a far parte del calendario di MotoGp e Superbike a partire dal 2021, come stabilito dall’accordo biennale firmato il 28 gennaio da Carmelo Ezpeleta e Abdulbar Mansoer ...