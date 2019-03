Motocross | GP Gran Bretagna 2019 | Tony Cairoli può guadagnare terreno in classifica

oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Jeffrey Herlings dovrebbe tornare in scena nel Mondiale MXGP. Il campione del mondo in carica, infatti, dopo aver saltato l’esordio di Neuquen, in Argentina, per i postumi dell’infortunio al piede di questo inverno, potrebbe iniziare la sua caccia al bis iridato in concomitanza con ilPremio didi Matterley Basin, ma dovrà nuovamente fare i conti con il nostro. Il siciliano, infatti, ha approfittato dell’assenza dell’olandese nel weekend d’esordio, per mettere a segno una doppietta dide importanza, con i primi 50 punti messi in cascina.Il nativo di Patti, infatti, ha la consapevolezza che per avere la meglio di Jeffrey Herlings non dovrà lasciare nulla di intentato e sfruttare ogni occasioni che gli capiterà sotto mano. Il Mondiale 2018 del giovane olandese ha ridefinito il concetto di dominio, con numeri che ...

