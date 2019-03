Mondiali junior di Snowboard – La lista dei quindici convocati azzurri per cross

Snowboard - i convocati dell’Italia per i Mondiali junior. Saranno 15 gli azzurrini in gara nelle rassegne iridate : Diramato l’elenco degli azzurrini chiamati per i Mondiali junior di Snowboard, che si terranno in tre diverse località: a Reiteralm, in Austria, per il cross dal 25 marzo al 2 aprile, a Rogla, in Slovenia, per l’alpino dal 31 marzo al 5 aprile, e a Klappen, in Svezia, per il park & pipe dal 4 al 14 aprile. Di seguito l’elenco completo dei 15 convocati dell’Italia: Snowboardcross (a Reiteralm, in Austria, dal 25 marzo ...

Pattinaggio sincronizzato - Mondiali junior 2019 : il Team Junost conquista l’oro per il terzo anno consecutivo. Undicesime le Hot Shivers : La Patinoires du Littoral di Neuchatel, nel cuore della Svizzera, ha ospitato questa settimana i Campionati Mondiali Junior di Pattinaggio sincronizzato. In una lotta interna in casa Russia, a spuntarla sono state le ragazze del Team Junost, le quali sono state protagoniste di una mini rimonta dopo aver guadagnato la seconda piazza nel segmento più breve. Il gruppo di Yekaterinburg ha realizzato un’ottima performance, caratterizzata ...

Canoa velocità - Mondiali junior 2023 : Auronzo di Cadore ospiterà la rassegna iridata : Sarà Auronzo di Cadore ad ospitare i Campionati del Mondo Junior e Under 23 di Canoa velocità del 2023. L’esecutivo dell’International Canoe Federation ha deciso a Pechino questo fine settimana che sarò la località italiana a tenere la rassegna iridata. Auronzo è stata scelta a dispetto di altre tre candidate: Bratislava (SLO), Poznan (POL), Plovdiv (BUL). Sarà un evento importantissimo per tutto il movimento canoistico italiano. Queste le ...

Canoa velocità – Mondiali junior e U23 ad Auronzo di Cadore nel 2023 : Auronzo di Cadore ospiterà i Mondiali Junior e U23 di Canoa velocità del 2023 Auronzo di Cadore (BL) ospiterà i Campionati del Mondo Junior e Under 23 di Canoa velocità del 2023. La candidatura della località bellunese è stata positivamente accolta dall’esecutivo dell’International Canoe Federation che si è riunito questo fine settimana a Pechino, in Cina. Dopo il successo ottenuto lo scorso giugno con gli Europei e ...

Atletica - Mondiali cross 2019 : solo 2 convocate per l’Italia - Battocletti e Mattevi tra le juniores : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per i Mondiali di cross che si disputeranno ad Aarhus (Danimarca) sabato 30 marzo. solo due azzurre saranno impegnate in gara: Nadia Battocletti e Angela Mattevi, entrambe iscritte alla gara juniores sui 6 km. La Battocletti, capace di vincere il titolo europeo tra le under 20 a Tilburg, è reduce dal trionfo tricolore a Venaria Reale ...

Mondiali di scialpinismo - Sebastien Guichardaz argento Juniores Aosta - A Villars-sur-Ollon è grande Italia nell'individuale. Il cognein è ... : L'Italia detta ancora legge ai Campionati Mondiali di scialpinismo di Villars-sur-Ollon, in Svizzera, dove Robert Antonioli e Michele Boscacci hanno conquistato una straordinaria doppietta nell'...

Mondiali di Sci Alpinismo - Rossi fa il bis : l’azzurro campione junior anche nell’individuale : Mondiali: Rossi campione junior anche nell’individuale, argento a Sebastien Guichardaz. Medaglie per Bertolina e Baldini Non è un signor Rossi come tanti. Giovanni, atleta junior della Nazionale italiana di sci Alpinismo, è un talento straordinario capace di conquistare la medaglia d’oro ai Mondiali di categoria due giorni fa nella sprint e di fare altrettanto nell’individuale, un format completamente diverso. Il ...

Sci alpinismo - Mondiali 2019 : sei medaglie per l’Italia nelle Sprint! Robert Antonioli bronzo tra i senior - Giovanni Rossi trionfa tra gli junior : Bilancio della prima giornata più che positivo per l’Italia a Villars sur Ollon, in Svizzera, dove si sono aperti oggi i Mondiali 2019 di sci alpinismo. Nella mattinata è andata in scena la prova Sprint, riservata a tutte le categorie presenti (senior, espoir, junior e cadetti). Su un totale quindi di otto gare, la spedizione azzurra ha raccolto ben sei medaglie: due bronzi con Robert Antonioli e Nicolò Canclini nelle prove senior ed ...

Pattinaggio artistico - Mondiali junior 2019 : Alexandra Trusova trionfa nel singolo femminile. In danza vittoria per Lajoie-Lagha : Con il programma libero della categoria individuale femminile si sono spenti i riflettori alla Dom Sportova di Zagabria (Croazia), teatro questa settimana dei Campionati Mondiali Junior di Pattinaggio artistico. A trionfare è stata, per il secondo anno consecutivo, la russa Alexandra Trusova. La fuoriclasse allenata da Eteri Tutberidze, dopo un quadruplo lutz chiamato sottoruotato dal pannello tecnico, ha completato due quadrupli toeloop, uno in ...

Pattinaggio di figura – Mondiali junior : bronzo di Grassl per Zagabria : In Croazia il talento altoatesino conferma il piazzamento del corto e con 224.67 punti totali conquista un meraviglioso terzo posto eguagliando l’impresa dello scorso anno di Matteo Rizzo Un’altra impresa in una stagione indimenticabile per il Pattinaggio di figura azzurro. Daniel Grassl sale sul podio dei Mondiali Junior di Zagabria e si mette al collo una strepitosa medaglia di bronzo: stesso metallo conquistato lo scorso ...

VIDEO Daniel Grassl conquista il bronzo ai Mondiali Junior. Riviviamo il programma libero : Daniel Grassl ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali Junior di pattinaggio artistico, quest’anno in scena presso la Dom Sportova di Zagabria, Croazia. Nonostante una caduta sul primo elemento, il quadruplo lutz, e una chiamata di sottoruotato nel quadruplo rittberger, il talento azzurro allenato da Lorenzo Magri ha difeso la posizione conquistata nello short program, atterrando tra i vari salti un ottimo ...

Pattinaggio artistico - Mondiali junior 2019 : un meraviglioso Daniel Grassl conquista la medaglia di bronzo - Trionfa Hiwatashi. Nel femminile avanti Shcherbakova : Continua il magico momento del movimento della specialità individuale maschile di Pattinaggio artistico. Ai Campionati Mondiali Junior, quest’anno in scena presso la Dom Sportova di Zagabria (Croazia), il talento azzurro Daniel Grassl ha conquistato la medaglia di bronzo, replicando il risultato ottenuto da Matteo Rizzo nella passata stagione. In una gara contrassegnata da molti errori, il pattinatore altoatesino allenato da Lorenzo Magri ...

Pattinaggio artistico - Mondiali junior 2019 : Mishina/Galliamov vincono tra le coppie - nella danza avanti Lajoie-Lagha : Con l’assegnazione delle medaglie per ciò che concerne la specialità delle coppie, si è conclusa la seconda giornata di competizioni alla Dom Sportova di Zagabria, Croazia, teatro questa settimana dei Campionati Mondiali Junior di Pattinaggio artistico. Dopo una lotta interna in casa Russia, a spuntarla sono stati Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov, i quali si sono imposti sugli avversari conquistando 188.74 punti totali, staccando di ...