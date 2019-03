Mondiali Beach Volley 2021 – Roma ospiterà la rassegna iridata 11 anni dopo l’ultima

Mondiali Beach volley 2021 assegnati a Roma : Roma – Roma ospitera’ i Mondiali di beach volley del 2021 . Lo ha annunciato il presidente della Fivb (la Federazione internazionale di pallavolo), Ary Graca, durante la presentazione delle Finals di settembre al Foro Italico, in corso al Circolo del Tennis. “Sono sicuro che Roma ospitera’ un evento straordinario- ha detto Graca- e ha gia’ dimostrato le sue capacita’ organizzative. I Mondiali tornano a Roma ...

Beach volley - i Mondiali 2021 si disputeranno in Italia. Che spettacolo sulla sabbia a Roma : I Mondiali 2021 di Beach volley si disputeranno in Italia. Questa è la grande notizia data ufficialmente da Ary Graca, Presidente della FIVB, in occasione della presentazione delle World Finals che si è tenuta oggi al Foro Italico di Roma. Sarà proprio la nostra Capitale a ospitare la rassegna iridata a dieci anni di distanza dall’ultima volta quando sempre a Roma si imposero i brasiliani Emanuel Rego/Alison Cerutti e le brasiliane Larissa ...