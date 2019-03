Mondiali Beach Volley 2021 - Roma ospiterà la rassegna iridata 11 anni dopo l' ultima

sportfair

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Il nostro desiderio è quello di offrire come sempre un grande intrattenimento agli appassionati di tutto il mondo. L'Italia è sempre in prima linea per ospitare eventi di altissimo livello e a ...

Coninews : Tenetevi forte! ?????? Nel 2021 a Roma ci saranno i Mondiali di beach volley! #RomaBeachFinals #BeachWorldTour… - LandCanary : RT @enricospada2: #beabeacher #beachvolley #beachvolleyball #FivbWorldTour #WorldBeach #Rome Roma ospiterà il Mondiale 2021 di beach volley… - ValeRossignoli : RT @Coninews: Tenetevi forte! ?????? Nel 2021 a Roma ci saranno i Mondiali di beach volley! #RomaBeachFinals #BeachWorldTour @Federvolley @… -