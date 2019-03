Mitologia Norrena – L’Yggdrasill e i Nove Mondi

Mitologia Norrena – L’Edda : Mitologia Norrena – L’Edda “Bók þessi heitir Edda; hana hevir saman setta Snorri Sturlo sonr eptir þeim hætti sem hér er skipat”. “Questo libro si chiama Edda; lo ha composto Snorri Sturluson e qui si segue l’ordine in cui egli lo dispose”. L’argomento che vi propongo oggi, affonda le sue radici nella notte dei tempi. L’Edda, in Norreno Edda o Eddur al plurale, riguarda due testi in Norreno che ai giorni nostri sono conosciuti come ...